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O gemi tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 20:43 | Son Güncelleme

ROMANYA  Deniz Kuvvetlerine bağlı  80 yıllık askeri eğitim gemisi,  Akdeniz'de  tamamlanan  eğitimin ardından tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken sahilde bulunan vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM-Taner YENER İSTANBUL (DHA) ROMANYA Deniz Kuvvetlerine bağlı 80 yıllık askeri eğitim gemisi, Akdeniz'de tamamlanan eğitimin ardından tekrar İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken sahilde bulunan vatandaşlar gemiyi cep telefonları ile görüntüledi.

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' 15.30 sıralarında Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Dünyada sadece 5 tane bulunduğu belirtilen gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea''nın güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Bazı öğrenciler geminin ön kısmına geçip fotoğraf çektirdiler.

1938 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 82 metre boyundaki eğitim gemisinin geçişi sırasından sahilde bulunan vatandaşlar da cep telefonları görüntüledi. Yaklaşık Boğaz'a girdikten 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçen gemi Karadenize doğru yol aldı.

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