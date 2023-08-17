O görüntüler görenlerin içini ısıttı! Su verip yıkadı, elleriyle güvenli bir alana taşıdı

İhsaniye ilçesi Akören mahallesindeki arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipte görevli bir jandarma uzman çavuş ise yangının çıktığı arazide bir kaplumbağanın yürümeye çalıştığını fark etti.

Ardından kaplumbağayı eline alan uzman çavuş daha sonra hayvana su verip ardından yıkayarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Uzman çavuşun bu hareketi ise görenlerin içini ısıttı. (İHA)

