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O görüntüler kalpleri ısıttı... Çöp evde ölümcül hayat mücadelesi mutlu sonla bitti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.01.2025 13:13
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Isparta'da derme çatma bir evde sobasız ve sağlıksız şartlarda yaşayan 62 yaşındaki adam duyarlı vatandaşların ihbarıyla bulunduğu yerden alınarak hastaneye sevk edildi, tedavisinin ardından da bakım evine yerleştirdi. Virane evde yapılan temizlikte, dumandan zehirlenmiş bir kedi cesedi bulundu. Evin içinde ise bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Yaşlı adamın hayatta kalması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi.

O görüntüler kalpleri ısıttı... Çöp evde ölümcül hayat mücadelesi mutlu sonla bitti!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 62 yaşındaki Bolat Kömürcü, derme çatma virane olmuş bir evde sağlıksız şartlarda yaşamını sürdürüyordu. Mahalle muhtarı Erhan Akbaş ve duyarlı vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte, Yalvaç Belediyesi'ne bildirilen olay, yetkililer tarafından hızla müdahale edildi.

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Belediyenin temizlik ekipleri ve diğer yetkililer, Kömürcü'yü yaşadığı evden alarak hastanede yapılan tedavisin ardından Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bulunan özel bir bakım evine yerleştirdi.

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EVİNDE KEDİYE AİT DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ CESET BİLE BULUNDU

Kömürcü'nün yaşadığı evde sobası bile bulunmazken, soğuk kış günlerinde dışarıdan topladığı odunlarla derme çatma evinin ortasında ateş yakıp ısınmaya çalıştığı gözlendi. Evde yapılan temizlik sırasında, bir kediye ait dumandan zehirlenmiş ceset bulundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Günay, kedinin bile dumandan zehirlenerek öldüğünü ve Kömürcü'nün hayatta kalmasının büyük şans olduğunu belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

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“ÇÖP EVDE YAŞADIĞINI TESPİT ETTİK”

Temizlik çalışmalarının ardından, Mahalle Muhtarı Erhan Akbaş, “Mahallemizde böyle bir çöp ev olduğu ihbarı üzerine muhtarlık olarak harekete geçtik. Buraya geldiğimizde Bolat amcamızın burada kimsesiz olduğu ve çöp evde yaşadığını tespit ettik. Belediye ekiplerine ilettiğimiz görüntüler sonrasında, temizlik çalışmaları ivedilikle yapıldı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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EVDEN BİR KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKARILDI

Ekipler, virane durumda olan evde yaptıkları temizlik sırasında yaklaşık bir kamyon dolusu çöp çıkardı. Bolat Kömürcü'nün şans eseri hayatta kaldığı ve yeni bir yaşam için bakım evine yerleştirildiği ifade edildi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Isparta temizlik çöp ev
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