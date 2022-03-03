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O görüntüler sosyal medyada viral oldu! Rus adam ve oğlu Apple iPad'i parçaladı, 1 milyondan fazla izlendi

03.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası önlemler alan teknoloji devi Apple, Rusya'da ürün satışını durdurdu. Bu kararın ardından sosyal medyada paylaşılan bir video ise büyük ilgi çekti. O videoda, ismi açıklanmayan bir Rus adam ve oğlu yaptırımlara tepki göstererek bir iPad'i çekiçle parçaladı.

O görüntüler sosyal medyada viral oldu! Rus adam ve oğlu Apple iPad'i parçaladı, 1 milyondan fazla izlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürüyor. Teknoloji devi ise Apple, geçtiğimiz günlerde yaşananlardan dolayı Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurma kararı aldı. Şirket ayrıca ülkeye tüm ihracatı durdurduğunu, Apple Pay ve diğer hizmetlerin kullanımını sınırladığını açıkladı. Apple'ın kararlarını açıklamasının ardından Apple iPad'ini parçalayan Rus bir adamın videosu ise internette viral oldu.

RUS ADAM TEPKİSİNİ iPAD'İ PARÇALAYARAK GÖSTERDİ

News Week'in haberine göre, BBC çalışanı Francis Scarr tarafından paylaşılan 30 saniyelik video, Twitter'a yüklendiğinden bu yana 1 milyondan fazla kez izlendi.

Videoda Rus bir adamın bir elinde çekiç, diğer elinde Apple iPad tutarken genç bir çocuğun yanında diz çöktüğü görülüyor. Saniyeler sonra ise Rus adam, elindeki iPad'i yere koruyor ve çekiçle ekranını kırmaya başlıyor. Daha sonra cihazı ters çevirip tekrar çekiçle vuruyor. Son olarak adamın çocuğu eline çekici alıyor ve o da iPad'e vurmaya başlıyor.

"YAPTIRIMLARINIZA CEVABIMIZ BU"

Aktarılanlara göre videodaki adam, "Yaptırımlarınıza cevabımız bu. Senin küçük modern eşyalarına ihtiyacımız yok, onlarsız da hayatta kalabiliriz. Al oğlum, bitir şunu. Kendimi biraz kestim ama sorun değil, hayatta kalacağız." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ABD ve diğer birçok ülke, Rusya'ya yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Rusya
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