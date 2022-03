O görüntüler sosyal medyada viral oldu! Rus adam ve oğlu Apple iPad'i parçaladı, 1 milyondan fazla izlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürüyor. Teknoloji devi ise Apple, geçtiğimiz günlerde yaşananlardan dolayı Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurma kararı aldı. Şirket ayrıca ülkeye tüm ihracatı durdurduğunu, Apple Pay ve diğer hizmetlerin kullanımını sınırladığını açıkladı. Apple'ın kararlarını açıklamasının ardından Apple iPad'ini parçalayan Rus bir adamın videosu ise internette viral oldu.

News Week'in haberine göre, BBC çalışanı Francis Scarr tarafından paylaşılan 30 saniyelik video, Twitter'a yüklendiğinden bu yana 1 milyondan fazla kez izlendi.

Videoda Rus bir adamın bir elinde çekiç, diğer elinde Apple iPad tutarken genç bir çocuğun yanında diz çöktüğü görülüyor. Saniyeler sonra ise Rus adam, elindeki iPad'i yere koruyor ve çekiçle ekranını kırmaya başlıyor. Daha sonra cihazı ters çevirip tekrar çekiçle vuruyor. Son olarak adamın çocuğu eline çekici alıyor ve o da iPad'e vurmaya başlıyor.

More fallout from Apple's decision to stop selling its products in Russia



"Here's our response to American sanctions! We don't fear you! We'll live without your nice 'pretty' things!" pic.twitter.com/MDFzSqAyva