HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O görüntüler sosyal medyayı salladı! Düğün konvoyunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar! 'Önüne kır, önüne kır...'

O görüntüler sosyal medyayı salladı! Düğün konvoyunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar! 'Önüne kır, önüne kır...'

06.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir düğün konvoyunda pompalı tüfeklerle havaya ateş açan ve insanların canını hiçe sayan grubu, polis suçüstü yakaladı. Sosyal medyayı sallayan görüntülerin Sancaktepe'de çekildiği tespit edildi. Düğün konvoyundaki magandalar polis ekiplerine yakalandı. Emniyet güçleri, o magandaların önüne kırdı.

İstanbul'da çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde düğün magadanları çevredeki insanların canını hiçe sayıp dehşet saçtı.

1

YOLU KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Sancaktepe'de çekildiği tespit edilen görüntülerde düğün magadanları köprü altında yolu kesip kimseyi umursamadan havaya ateş açtı.

MAGANDALAR YAKAYI ELE VERDİ

Daha sonra yoluna devam eden magandalar hayatlarının şokunu yaşadı. Polisin konvoyun önünü kesmesi sonucunda magandalar yakalanırken silahlara da el konuldu. Görüntülerde konvoyun önünü kesildiği ve magandaların yakalandığı anlar saniye saniye görüntülenirken yolu kesmeye hazırlanan polisin "Önüne kır, önüne kır.." demesi de yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken paylaşım! 'Mesela 4 ayaklı dostlarımız bunu yapmazdı'Dikkat çeken paylaşım! 'Mesela 4 ayaklı dostlarımız bunu yapmazdı'
25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...25 Nisan'dan bu yana kayıptı! İtiraf geldi...
3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Bir şok daha! Kazançlarına el konulabilir

Bir şok daha! Kazançlarına el konulabilir

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.