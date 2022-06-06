O görüntüler sosyal medyayı salladı! Düğün konvoyunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar! 'Önüne kır, önüne kır...'

İstanbul'da çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde düğün magadanları çevredeki insanların canını hiçe sayıp dehşet saçtı.

YOLU KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Sancaktepe'de çekildiği tespit edilen görüntülerde düğün magadanları köprü altında yolu kesip kimseyi umursamadan havaya ateş açtı.

MAGANDALAR YAKAYI ELE VERDİ

Daha sonra yoluna devam eden magandalar hayatlarının şokunu yaşadı. Polisin konvoyun önünü kesmesi sonucunda magandalar yakalanırken silahlara da el konuldu. Görüntülerde konvoyun önünü kesildiği ve magandaların yakalandığı anlar saniye saniye görüntülenirken yolu kesmeye hazırlanan polisin "Önüne kır, önüne kır.." demesi de yer aldı.

