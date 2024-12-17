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  4. O görüntülere tepki gösterdi... Fatih Portakal'dan "Zevzeklik" diyerek çıkıştı! Küçük çocuğa sorulan sorulara karşı, "Yapılacak muhabbet mi?" diyerek anlattı

O görüntülere tepki gösterdi... Fatih Portakal'dan "Zevzeklik" diyerek çıkıştı! Küçük çocuğa sorulan sorulara karşı, "Yapılacak muhabbet mi?" diyerek anlattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 09:51
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Fatih Portakal'dan geçtiğimiz gün sosyal medyada infial yaratan bir video hakkında olay sözler! Keçiören Belediyesinin Başkanı Mesut Özarslan'ın babası için iş isteyen çocuğa sorduğu sorular büyük tepki gördü. Fatih Portakal ise görüntüleri "Zevzeklik" diyerek anlattı.

O görüntülere tepki gösterdi... Fatih Portakal'dan "Zevzeklik" diyerek çıkıştı! Küçük çocuğa sorulan sorulara karşı, "Yapılacak muhabbet mi?" diyerek anlattı

Geçtiğimiz gün Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın, babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuğa sorduğu sorular sosyal medyada gündem oldu. Özarslan, kendisinden babası için iş isteyen küçük çocuğa "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye soran çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?", "Baban hırsızlık yapar mı?" gibi sorular sordu.

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"YAPILACAK MUHABBET Mİ DEĞİL Mİ BİR DİNLEYİN!"

Bu diyalog sosyal medyada tepkilere neden oldu. Özarslan yaptığı açıklamada videonun başının kırpıldığını söyledi.

Fatih Portakal o anlara tepki gösterdi. Haberi sunarken Portakal, "Keçiören Belediyesinin Başkanı, gerçekten zevzeklik ama Mesut Özarslan orada bir çocukla muhabbet yapıyor ama yaptığı muhabbet yapılacak muhabbet mi değil mi bir dinleyin!" şeklinde konuştu.

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MESUT ÖZARSLAN'IN AÇIKLAMASI

Özarslan "Konuşmamızın başında kahraman askerimizin evladına, babasının vatan, millet ve bayrak sevdalısı bir yiğit olduğunu, onun rüşvet almayacağını, hırsızlık yapmayacağını ve bu değerlere her zaman sadakatle bağlı kalacağını ifade etmiştim. Yayınlanan video, bu konuşmanın devamıdır" dedi.

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ÖZÜR DİLEDİ

Açıklamasının devamında Özaslan "Amacım ve niyetim bu olduğu halde, halis ve safi duygularla bizleri eleştiren vatandaşlarımızın eleştirilerini saygıyla karşılıyor, Keçiören’de yaptığımız onlarca güzel hizmet ve örnek belediyecilik uygulamaları varken böyle bir konuyla gündeme gelmekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bu meşguliyet ve yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum.

Bazı çevrelerin başı sonu belli olmayan videolarla yaptığı algı çalışmasının da farkındayım. Onların bu uğraşlarına katkı sunmamak ve onlara bu fırsatı vermemek adına daha dikkatli davranmaya ayrıca özen göstereceğim. Ayrıca, “tarafsız” olduğuna inandığımız bazı gazetecilerin de bizleri arayarak, işin doğrusunu dinleyip bunun ardından paylaşım yapmalarını beklerdim. Keçiören’imiz güzel projelerle, örnek çalışmalarla ve şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla anılmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN BABASINDAN DA OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Çocuğun babası ise, "Video 3-4 gündür sayfada vardı ama bu şekilde gündemde değildi. Nasıl olduysa bugün gündeme videonun bazı yerleri kırpılarak farklı bir şekilde geldi. Videoyu izleyen herkese söylüyorum şu anda; video asla öyle değil. Burada hem başkanın hem de bizim hakkımıza giriyorlar” diye açıklama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Belediye başkanı Keçiören tepki
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