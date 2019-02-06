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O görüntüleri bilirkişi inceleyecek

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 20:05 | Son Güncelleme

İzmir’de iki erkek çocuğuna 100 lira verip öpüştürdüğü videolar kamuoyunda infial oluşturunca tutuklanan sosyal medya fenomeninin yargılandığı davada, savcının tahliye talebi mahkeme heyetince reddedildi.

İzmir’de iki erkek çocuğuna 100 lira verip öpüştürdüğü videolar kamuoyunda infial oluşturunca tutuklanan sosyal medya fenomeninin yargılandığı davada, savcının tahliye talebi mahkeme heyetince reddedildi. Mahkeme de sanık avukatınca sunulan görüntülerin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İzmir’in Alsancak semtinde 100 lira verdiği erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ’un tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Bulut Altuğ, tutuksuz sanık F.B.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Bulut Altuğ’un avukatı müvekkilinin paylaştığı videoda herhangi bir suç unsuru bulunmadığını savunarak, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yayınlanmayan bölümlerinin olduğu flaş diski mahkeme heyetine sunarak müvekkilinin beraatını talep etti.
Duruşma savcısı ise tutuklu sanık Bulut Altuğ’un tahliyesini talep ederken, mahkeme heyeti de sanık avukatınca sunulan görüntülerin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesini ve “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İki erkek çocuğa 100 lira veriş öpüştürdü
2018’in Ekim ayında yaşanan olayda İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınlayan sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ (22), gözaltına alarak ifade için emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Altuğ, görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla yayımlayarak para kazandığını söyledi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Altuğ tutuklandı. Videoyu çeken arkadaşı F.B.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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