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O görüntülerle ilgili ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

Adana'da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G.

Adana'da Cadılar Bayramı kutlamasında İslami değerlerle dalga geçilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanınca tepki çeken ABD Adana Konsolosluğu'nun Türk çalışanları C.G. ile C.Y., gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan 2 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. 31 Ekim Cadılar Bayramı'nda çekilen görüntülerde kadın personel C.G., "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın" diyerek zemzem suyu şişesini gösteriyor.
Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetler bulunan C.Y. ise "Bunu da için" diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor. Kadın personel de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, "Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?" diyerek dalga geçtiği görülüyor.
Yayınlanan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında soruşturma başlatılan C.G. ile C.Y. gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 Türk personel iddialarla ilgili sorguya alındı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest kaldı.
BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle dendi:
"Sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan C.Y. (38) ve doğumlu Ç.G. (30) isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır."

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