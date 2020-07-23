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O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Artan sigara tüketimi, kötü beslenme alışkanlıkları, hava ve toprak kirliliği gibi faktörler, günümüzde kanseri daha sık görülen bir hastalık haline getiriyor. Erken teşhis edilmediğinde tedavi süreci oldukça zorlaşan ve bazı durumlarda ölüme yol açan bu korkutucu hastalık, bazı türleriyle daha çok tehlike arz ediyor. Peki, en sık görülen kanser türleri neler?

O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

Günümüzün en korkutucu hastalıklarından biri kanser. Ailede kanser öyküsü, sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma, kötü beslenme alışkanlıkları, hava kirliliği ve yoğun bir şekilde güneş ışığına maruz kalma gibi faktörler kanser riskinde artışa sebep olur. Bazı kanser türleri ise diğerlerine göre daha yüksek oranda görülür.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

Cilt Kanseri

Hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen kanser türü, problemli cilt hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle ortaya çıkar. Cilt dokularından kaynaklanan bu hastalıkta; açık tenli olmak, güneş ışınlarına ya da arsenik gibi kimyasallara çok fazla maruz kalmak, radyoterapi almak ve sigara içmek yüksek risk faktörleridir. Yara izine benzeyen kalıcı lezyonlar, iyileşmeyen iltihaplı lezyonlar, kabuksu ve kanamalı lezyonlar, benlerin renginde ve şeklinde değişiklik görülmesi cilt kanserinin en sık görülen belirtileridir.

Meme Kanseri

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından 1'ini etkileyen bu hastalık, sanılanın aksine erkeklerde de görülebilir. Meme dokusunun farklı bölümlerinden kaynaklanabilen bu hastalıkta; aşırı kilolu olmak, hareketsiz bir yaşam sürmek, alkol kullanmak, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak ya da hiç yapmamak ve erken yaşta adet görmeye başlamak gibi risk faktörleri bulunur. Meme başında akıntı veya çatlak olması, meme ve koltuk altında ele gelen kitle, iki meme arasında gözle görülür boyut farklılıklarının olması gibi belirtileri vardır. 20 yaşından sonra kadınların her ay elle kendilerini muayene etmeleri, bu hastalığın erken teşhisinde büyük önem taşır.

Akciğer Kanseri

En sık görülen kanser türlerinden biri olan akciğer kanserinde, hücreler kontrolsüz bir şekilde büyüyerek kitle oluşturur. Sigara tüketimi, bu tehlikeli hastalığın en büyük nedenidir. Tütün haricinde verem hastalığına yakalanmak, hava kirliliği, arsenik ve kadmiyum gibi zararlı kimyasalları uzun süre solumak akciğer kanserine yakalanma riskini artırır. Artan öksürük, geçmeyen nefes darlığı, göğüs ağrısı, sürekli tekrarlayan bronşit gibi hastalıklar bu kanser türünün belirtileri arasındadır.

Prostat Kanseri

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanseri, prostat hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşur. Yaşın ilerlemesi, kötü beslenme alışkanlıkları ve ailede prostat kanserinin görülmesi gibi risk faktörleri vardır. Erken süreçte belirti vermeyen bu hastalıkta; sık sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı hissetme ya da idrarın kanlı olması gibi durumlar şüphe uyandırmalıdır.

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