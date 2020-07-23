O grup da risk altında! En sık görülen kanser türlerine göre...

Günümüzün en korkutucu hastalıklarından biri kanser. Ailede kanser öyküsü, sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma, kötü beslenme alışkanlıkları, hava kirliliği ve yoğun bir şekilde güneş ışığına maruz kalma gibi faktörler kanser riskinde artışa sebep olur. Bazı kanser türleri ise diğerlerine göre daha yüksek oranda görülür.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

Cilt Kanseri

Hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen kanser türü, problemli cilt hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle ortaya çıkar. Cilt dokularından kaynaklanan bu hastalıkta; açık tenli olmak, güneş ışınlarına ya da arsenik gibi kimyasallara çok fazla maruz kalmak, radyoterapi almak ve sigara içmek yüksek risk faktörleridir. Yara izine benzeyen kalıcı lezyonlar, iyileşmeyen iltihaplı lezyonlar, kabuksu ve kanamalı lezyonlar, benlerin renginde ve şeklinde değişiklik görülmesi cilt kanserinin en sık görülen belirtileridir.

Meme Kanseri

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından 1'ini etkileyen bu hastalık, sanılanın aksine erkeklerde de görülebilir. Meme dokusunun farklı bölümlerinden kaynaklanabilen bu hastalıkta; aşırı kilolu olmak, hareketsiz bir yaşam sürmek, alkol kullanmak, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmak ya da hiç yapmamak ve erken yaşta adet görmeye başlamak gibi risk faktörleri bulunur. Meme başında akıntı veya çatlak olması, meme ve koltuk altında ele gelen kitle, iki meme arasında gözle görülür boyut farklılıklarının olması gibi belirtileri vardır. 20 yaşından sonra kadınların her ay elle kendilerini muayene etmeleri, bu hastalığın erken teşhisinde büyük önem taşır.