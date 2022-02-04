HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O gün geldi! Rusya-Ukrayna krizinde ABD askerleriyle ilgili kritik gelişme

O gün geldi! Rusya-Ukrayna krizinde ABD askerleriyle ilgili kritik gelişme

04.02.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pentagon geçtiğimiz günlerde ABD'nin Polonya'ya ve Almanya'ya 2 bin asker göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna ve Rusya arasındaki krizde yeni bir gelişme yaşandı. ABD’nin Rusya’ya karşı NATO’yu desteklemek amacıyla göndereceği askerlerin yarın Polonya’da olmasının beklendiği ifade edildi. Duyuruyu yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen Savunma Bakanlığı kaynakları, varış zamanının güvenlik ve lojistiğe bağlı olarak değişebileceğini de ifade etti.

O gün geldi! Rusya-Ukrayna krizinde ABD askerleriyle ilgili kritik gelişme

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya’ya karşı caydırıcılık amacıyla göndereceği askerlerin yarın Polonya’da olacağı ifade edildi. İsminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek amacıyla ilk ABD askeri kuvvetlerinin yarın Polonya’ya varmasının beklendiğini ve varış zamanının güvenlik ve lojistiğe bağlı olarak değişebileceğini ifade etti.

PENTAGON SÖZCÜSÜ KIRBY DUYURMUŞTU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin Polonya ve Almanya’ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya’da konuşlu bin askerin Romanya’ya kaydırılacağını açıklamıştı.

thumbs_b_c_51b807429be446e9e9b6f5de5e560f42

ABD’nin Polonya’da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor. (İHA)

"2017, 2018, 2019 ya da 2020'de değil de neden şimdi?" Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"2017, 2018, 2019 ya da 2020'de değil de neden şimdi?" Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı"2017, 2018, 2019 ya da 2020'de değil de neden şimdi?" Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı
Soruşturma açıklaması! "Sadece şov"Soruşturma açıklaması! "Sadece şov"
Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...Son dakika: Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran kişiler suç makinesi çıktı! Uyuşturucu ticareti, kasten yaralama...
Anahtar Kelimeler:
Polonya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturasını gösterince...

Elektrik faturasını gösterince...

4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

AK Parti ilçe binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti! Gözaltına alındı

AK Parti ilçe binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti! Gözaltına alındı

Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu

Filozof Atakan olarak tanınan 'Atakan Kayalar'ın aylar önceki görüntüsü ortaya çıktı! Verdiği cevaplar olay oldu

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

Öğretmenlere 1310 TL'lik artış!

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

Kıyafeti fazla seksi bulundu! Vatikan’dan kovuldu

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Taytlı kombini rüküş bulundu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.