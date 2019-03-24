AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Eğer birileri bizim ortak geleceğimiz için hain bir plan kurduysa tarihte, defalarca olduğu gibi o hain planları kuranların oyunlarını bozmayı biliriz ve bugüne kadar hep böyle yaptık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çevre, Şehir ve Kültür Sektörel İstişare toplantısına katıldı.

Daha sonra Mesken Mahallesi'nde Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Feridun Özyüksel'in seçim bürosu açılışı ve nokta mitingine katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, bir dizi programlar için Bursa'ya geldiğini ve burada çok sıcak karşılandığını söyledi.

Bursa'nın yerel seçimlerde AK Parti lehine kararını verdiğinin açık bir şekilde görüldüğünü belirten Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli omuz omuza verdiler. Kime karşı? Adını Millet İttifakı koydukları ittifaka karşı değil, adını milletten aldıkları ama içlerinde barındırdıkları ve belediye meclis üyeliklerini belediyelere bir sızma aracı olarak kullanmak istedikleri, kimi zaman mikrofonları açık unuttukları için bizlerin duyduğu, kimi zaman salondan biraz daha fazla alkış almak için ağızlarından kaçırdıkları ama aslında bizim iç yüzünü çok iyi bildiğimiz o yapılara karşı durdular. Şimdi biz de onların arkasında dimdik duracağız." diye konuştu.