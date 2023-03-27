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O hakimin kardeşiyle ilgili 'FETÖ' iddiası dikkat çekmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama: "Acı bir tablo, işin içinden çok pis kokular geliyor"

27.03.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi uzun süre konuşulmuştu. İmamoğlu'na cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ bağlantılı olduğu iddiaları gündem oldu. Konuyla ilgili ilk açıklamasında İmamoğlu, "İşin içinden çok pis kokular geliyor" dedi.

O hakimin kardeşiyle ilgili 'FETÖ' iddiası dikkat çekmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama: "Acı bir tablo, işin içinden çok pis kokular geliyor"

İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almış, hakkında siyasi yasak kararı istenmişti. Gazeteci İsmail Saymaz'ın İmamoğlu'nun yargılandığı davaya bakan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul'un kardeşi hakkında ortaya attığı FETÖ iddiası dikkat çekti.

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'FETÖ' İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ! "ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİ KESİLDİ"

İddiasına "İmamoğlu’na ceza veren hakimin kardeşi FETÖ’cü çıktı” başlıklı köşe yazısında yer veren Saymaz, hakimin kardeşiyle ilgili şunları yazdı:

"Darbe girişiminden sonra, 1 Eylül 2016’da çıkarılan 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a tabi öğrencilerden milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan” 157 akademisyenle birlikte öğrencilikle ilişiği kesildi. Komşul, halen İngiltere’de bir teknoloji firmasında çalışıyor."

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İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA! "ACI BİR TABLO, ÇOK PİS KOKULAR GELİYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, iddiaların hatırlatılması üzerine konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Vallahi tabii İBB'de, ‘terör örgütüyle iltisaklı’ diye nasıl kıyamet koparıldığını biliyoruz. Kıyameti koparanların içinde, bakanından başka kurumlara kadar varan makam sahibi insanlar var. Tabii şunu söylemem lazım: Hakimler Savcılar Kurulu, çok önemli bir sınav veriyor. Herkesin malumu; davanın ilk hakimine nasıl telkinde bulunulduğu, nasıl zorlandığı, hatta tehdide varacak şekilde birtakım iddiaların konuşulduğu bir süreç yaşandığı ortada. Ve hatta bu konu aslında neredeyse kanıtlanmış gibi diyebilirim. Ama HSK, bu konuda tek bir adım bile atmadı. Şimdi cezayı veren hakimin kardeşinin FETÖ iltisaklı olmasıyla ilgili süreç konuşulur durumda. Çok net; hani bu acı bir durum. İşin içinden çok pis kokular geliyor. Acaba nasıl böyle bir hakim atanmış? Bir kurgu mu yapılmış? Bir sürü şey insan düşünmeden edemiyor. Zaten uydurma bir mahkeme, uydurma bir dava… Düşünsenize; işte hala istinaf mahkemesinde bekletiliyor.

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"HSK SINAVLARIN HEPSİNDE KALDI"

HSK'nın önemli bir sınava tabi olduğu yorumunda bulunan İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar sınavların hepsinde kaldı. Bakalım bu aşamada ne yapacak? Biz zaten mahkemeyle ilgili, mahkemenin hakimiyle ilgili birçok beyanda bulunmuştuk. Avukatlarımız, süreci takip ediyor. Ama ben, HSK'nın sınavının bir üstüne çıkıyorum. Ben bu süreci, buradan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin Adalet Bakanı'na da havale ediyorum. Bakalım o bu konuya ne diyecek ya da nasıl bir takipte ya da denetimde bulunacak.”

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Ekrem İmamoğlu fetö

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