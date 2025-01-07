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O hastalık panik yarattı... ABD'de kuş gribi kaynaklı ilk ölüm! 950'den fazla vakanın yarısı hayatını kaybetti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.01.2025 12:05
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ABD’de şok etkisi yaratan bir ölüm: Louisiana’da 65 yaş üstü bir hasta, H5N1 kuş gribi nedeniyle hayatını kaybetti. 18 Aralık’ta hasta, Amerika’daki ilk kuş gribi kaynaklı ölümü olarak kaydedildi. Dünya çapında 950’den fazla vaka görülürken, bunların yarısı ölümle sonuçlandı.

O hastalık panik yarattı... ABD'de kuş gribi kaynaklı ilk ölüm! 950'den fazla vakanın yarısı hayatını kaybetti

ABD'de ilk kuş gribine bağlı insan ölümü gerçekleşti. Ülkenin Louisiana eyaletinde 65 yaşının üzerinde olduğu açıklanan bir hasta, H5N1 olarak da bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

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ÜLKEDE VİRÜSE BAĞLI İLK ÖLÜM

Louisiana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölü kuşlara temas etmesinin ardından 18 Aralık'ta hastaneye kaldırılan adı açıklanmayan hastanın hayatını kaybettiği ve ülkede virüs nedeniyle bildirilen ilk insan ölümü olduğu kaydedildi. Hastanın çeşitli sağlık sorunlarının da olduğu aktarıldı.

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KANADA'DA BİR GENÇTE GÖRÜLMÜŞTÜ

Louisiana'daki hastadan alınan virüsün analizinin, yakın zamanda Washington eyaletindeki yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında tespit edilen ve Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir gençte görülen virüsle aynı türden olduğu bildirildi.

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ABD'DE 70 KİŞİ KUŞ GRİBİNE YAKALANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, Nisan ayından bu yana ABD'de çoğu tarım işçisi olmak üzere yaklaşık 70 kişi kuş gribine yakalandı. ABD'li yetkililer genel olarak halk için riskin düşük olduğunu bildirdi. Uzmanlar virüsün insandan insana kolayca yayılma yeteneği kazandığına dair işaretler arıyordu ancak CDC buna ilişkin bir kanıt olmadığını açıkladı. Louisiana sağlık yetkilileri ise yaptıkları açıklamada kuşlar, kümes hayvanları ve ineklerle çalışan ya da bu hayvanlara maruz kalan kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu belirtti.

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YAKALANANLARIN YARISI HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, dünya genelinde 950'den fazla kişide görülen kuş gribi vakası Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirildi ve bunların yaklaşık yarısı ölümle sonuçlandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
kuş gribi abd ölü salgın
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