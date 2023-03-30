'O hava yok' dedi, seçim sonuçları için Sinan Oğan'a dikkat çekti: "Hiç kimse onu konuşmuyor ama..."

Seçim anketleri, siyasetin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 45 gün gibi bir süre kalırken, adaylar ve partiler çalışmalarına hız verdi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacağı seçimler için anket çalışmaları da yakından takip ederken, kamuoyu araştırmacısı iki ismin yaptığı son açıklamalar dikkat çekti.
Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada, seçimlerin başa baş mücadeleyle geçeceğini söyledi. Seçimlerin ilk turda biteceğini savunan Sarı, "Çok net söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalacak hava yok" diye konuştu.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış olduğunu belirten Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının ise bazı anket şirketlerinin aksine hiç de fazla düşmediğini söyledi. Sarı, iki ismin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunun altını çizdi.
Muharrem İnce'nin adaylığına rağmen seçimin ikinci tura kalmayacağını savunan Sarı, İnce'nin iki kesimden de eşit derecede oy aldığını söyledi. Sarı ayrıca, İnce'nin oyunu yüksek gösteren anketleri de doğru bulmadığını belirtti.
Bir başka cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için de dikkat çeken ifadeler kullanan Sarı, "Hiç kimse Sinan Oğan'ı konuşmuyor ama direkt birebir MHP'den oy alır. İyi Parti'den de alır ama MHP'den alacağı oy daha önemli." diye konuştu.
Seçimlere 45 gün kala bir başka önemli açıklamalar ise kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakcı'dan geldi. Katıldığı CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Bayrakcı, Sarı'nın aksine seçimin 2. tura kalacağını savundu. Bayrakcı, "Bugünkü duruma bakarsak seçim büyük ihtimalle ikinci tura kalacaktır. Siyasette garanti yok ama Muharrem İnce bir ay içerisinde 1'lik oyu 8 yapmış durumda. Onun için yarın tam tersi de olabilir, onu bilemem." dedi.