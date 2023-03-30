'O hava yok' dedi, seçim sonuçları için Sinan Oğan'a dikkat çekti: "Hiç kimse onu konuşmuyor ama..."

Seçim anketleri, siyasetin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 45 gün gibi bir süre kalırken, adaylar ve partiler çalışmalarına hız verdi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacağı seçimler için anket çalışmaları da yakından takip ederken, kamuoyu araştırmacısı iki ismin yaptığı son açıklamalar dikkat çekti.

"SEÇİMDE 2. TURA KALACAK HAVA YOK"

Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada, seçimlerin başa baş mücadeleyle geçeceğini söyledi. Seçimlerin ilk turda biteceğini savunan Sarı, "Çok net söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalacak hava yok" diye konuştu.

"İKİ İSMİN OY ORANLARININ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış olduğunu belirten Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının ise bazı anket şirketlerinin aksine hiç de fazla düşmediğini söyledi. Sarı, iki ismin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunun altını çizdi.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI NASIL?

Muharrem İnce'nin adaylığına rağmen seçimin ikinci tura kalmayacağını savunan Sarı, İnce'nin iki kesimden de eşit derecede oy aldığını söyledi. Sarı ayrıca, İnce'nin oyunu yüksek gösteren anketleri de doğru bulmadığını belirtti.

"HİÇ KİMSE SİNAN OĞAN'I KONUŞMUYOR AMA..."

Bir başka cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için de dikkat çeken ifadeler kullanan Sarı, "Hiç kimse Sinan Oğan'ı konuşmuyor ama direkt birebir MHP'den oy alır. İyi Parti'den de alır ama MHP'den alacağı oy daha önemli." diye konuştu.

HAKAN BAYRAKCI'DAN İKİNCİ TUR TAHMİNİ

Seçimlere 45 gün kala bir başka önemli açıklamalar ise kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakcı'dan geldi. Katıldığı CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Bayrakcı, Sarı'nın aksine seçimin 2. tura kalacağını savundu. Bayrakcı, "Bugünkü duruma bakarsak seçim büyük ihtimalle ikinci tura kalacaktır. Siyasette garanti yok ama Muharrem İnce bir ay içerisinde 1'lik oyu 8 yapmış durumda. Onun için yarın tam tersi de olabilir, onu bilemem." dedi.



