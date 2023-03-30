HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 'O hava yok' dedi, seçim sonuçları için Sinan Oğan'a dikkat çekti: "Hiç kimse onu konuşmuyor ama..."

'O hava yok' dedi, seçim sonuçları için Sinan Oğan'a dikkat çekti: "Hiç kimse onu konuşmuyor ama..."

30.03.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son seçim anket sonuçları merak edilirken, kamuoyu araştırmacısı iki ismin yaptığı son açıklamalar dikkat çekti. Konsensus Araştırma Şirketi sahibi Murat Sarı ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakcı, seçim sonuçlarıyla ilgili önemli detaylar paylaştı. Seçimlerin ikinci tura kalıp kalamayacağıyla ilgili yapılan değerlendirmeler gündem olurken, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışta yer almasının sonuçlarına işaret edildi.

'O hava yok' dedi, seçim sonuçları için Sinan Oğan'a dikkat çekti: "Hiç kimse onu konuşmuyor ama..."

Seçim anketleri, siyasetin en önemli gündem maddesi olmayı sürdürüyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 45 gün gibi bir süre kalırken, adaylar ve partiler çalışmalarına hız verdi. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacağı seçimler için anket çalışmaları da yakından takip ederken, kamuoyu araştırmacısı iki ismin yaptığı son açıklamalar dikkat çekti.

"SEÇİMDE 2. TURA KALACAK HAVA YOK"

Konsensus Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Genel Müdürü Murat Sarı, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye yaptığı açıklamada, seçimlerin başa baş mücadeleyle geçeceğini söyledi. Seçimlerin ilk turda biteceğini savunan Sarı, "Çok net söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura kalacak hava yok" diye konuştu.

"İKİ İSMİN OY ORANLARININ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarında artış olduğunu belirten Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının ise bazı anket şirketlerinin aksine hiç de fazla düşmediğini söyledi. Sarı, iki ismin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğunun altını çizdi.

MUHARREM İNCE'NİN OY ORANI NASIL?

Muharrem İnce'nin adaylığına rağmen seçimin ikinci tura kalmayacağını savunan Sarı, İnce'nin iki kesimden de eşit derecede oy aldığını söyledi. Sarı ayrıca, İnce'nin oyunu yüksek gösteren anketleri de doğru bulmadığını belirtti.

"HİÇ KİMSE SİNAN OĞAN'I KONUŞMUYOR AMA..."

Bir başka cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan için de dikkat çeken ifadeler kullanan Sarı, "Hiç kimse Sinan Oğan'ı konuşmuyor ama direkt birebir MHP'den oy alır. İyi Parti'den de alır ama MHP'den alacağı oy daha önemli." diye konuştu.

HAKAN BAYRAKCI'DAN İKİNCİ TUR TAHMİNİ

Seçimlere 45 gün kala bir başka önemli açıklamalar ise kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakcı'dan geldi. Katıldığı CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Bayrakcı, Sarı'nın aksine seçimin 2. tura kalacağını savundu. Bayrakcı, "Bugünkü duruma bakarsak seçim büyük ihtimalle ikinci tura kalacaktır. Siyasette garanti yok ama Muharrem İnce bir ay içerisinde 1'lik oyu 8 yapmış durumda. Onun için yarın tam tersi de olabilir, onu bilemem." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlarMuharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar
Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi Önce Adana ardından Kahramanmaraş! Deprem çevre illerde de hissedildi
Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi seçim Muharrem İnce Sinan Oğan

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den sosyal medyada yanıt: Papatya çayı iç

Akşener'den sosyal medyada yanıt: Papatya çayı iç

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Erbakan'dan Candaş Tolga Işık'a: Konuyu çarpıtmayın

Erbakan'dan Candaş Tolga Işık'a: Konuyu çarpıtmayın

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert sözler!

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert sözler!

TikTok fenomeni Merve Yalçın göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti!

TikTok fenomeni Merve Yalçın göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti!

'Hizbullahçıyız' diyerek kan donduran tehditler savurmuştu! Video paylaştı: Sinirden, öfkeden...

'Hizbullahçıyız' diyerek kan donduran tehditler savurmuştu! Video paylaştı: Sinirden, öfkeden...

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.