O iddia doğru çıktı! Çok konuşulacak CHP sözleri... 'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru giderken, partiler de milletvekili aday listelerini hazırlamaya çalışıyor. Kulislerde sürpriz isimlerin yeni dönemde Meclis'e gireceği iddiaları konuşulurken, Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KILIÇDAROĞLU TAHMİNLERDEN FAZLA OY ALACAK"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tahminlerden daha fazla oy alarak seçileceği iddiasında bulunan Karamollaoğlu, "Bu seçim tahminlerin ötesinde bir netice verecek diye düşünüyorum. Birinci turda kazanma ihtimali var diye düşünüyorum" dedi.

"HİÇ KİMSENİN TAHMİN EDEMEYECEĞİ İSİMLERİ ALDI GETİRDİ"

Kılıçdaroğlu'nun CHP içinde bir devrim yaptığını söyleyen Karamollaoğlu, "Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği isimleri aldı getirdi. Kendi içinde de birtakım zorlamalara sebep oluyordur belki ama her şeye rağmen Kemal Bey üç başörtülü hanımı aday gösteriyor." diye konuştu.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN OĞLU CHP'DEN ADAY MI?

Eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan'ın CHP'den aday gösrterileceği iddialarıyla ilgili konuşan Karamollaoğlu, söz konusu haberleri doğrulayan sözler sarf etti.

Gazete Duvar'a konuşan Karamollaoğlu "Mesela Sivas’ta Yazıcıoğlu’nun oğlu, İstanbul’da cami müezzinini göstermesi önemli. Bu tip girişimlerde bulunması ister istemez kendisine olan güveni başka kesimlerde de artırıyor." dedi.

"HDP MANTIKLI BİR TAVIR SERGİLEDİ"

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Saadet lideri, "Mantıklı bir tavır sergilediler" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU MAKAMINDA AĞIRLAMIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan'ı makamında ağırlamıştı.

"YANIBAŞIMDAN AYIRMAYACAĞIM"

"Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu’nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."

"SİNAN ATEŞ’İN HESABINI BERABER SORACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, daha önce de Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i makamında ağırladığı kareyi sosyal medyadan paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız."



