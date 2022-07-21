HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O iddialar sonrası dönercide ortaya çıktı! Sosyal medyadan böyle paylaştı: 'Londra'da dedikleri Berat Albayrak...'

O iddialar sonrası dönercide ortaya çıktı! Sosyal medyadan böyle paylaştı: 'Londra'da dedikleri Berat Albayrak...'

21.07.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir dönercide görüntülendi. Kavacık'taki ünlü dönercide ailesiyle birlikte yemek yiyen Berat Albayrak'ın o anları sosyal medyada dikkat çeken bir notla paylaşıldı.

O iddialar sonrası dönercide ortaya çıktı! Sosyal medyadan böyle paylaştı: 'Londra'da dedikleri Berat Albayrak...'

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen eski bakanlardan Berat Albayrak, dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.

Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görülüyor.

İNGİLTERE İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra ilk kez Çamlıca Camisi'nde cuma namazında görüntülenen Berat Albayrak, o tarihten beri herhangi bir televizyon yayınına katılmadı. Eski Bakan Berat Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği iddia edilmişti.

Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye 'Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim lokantada çıktı' notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında çocuklarının gözü önünde eşine dehşeti yaşattıSokak ortasında çocuklarının gözü önünde eşine dehşeti yaşattı
"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi"Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor" diyerek CHP heyetine tepki gösterdi
Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndüGümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü
Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak ak parti

En Çok Okunan Haberler

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan doktorla ilgili yeni gelişme

'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan doktorla ilgili yeni gelişme

81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...

81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...

O ülkede büyük kriz! Banka önüne tanklar konuşlandırıldı

O ülkede büyük kriz! Banka önüne tanklar konuşlandırıldı

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.