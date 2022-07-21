O iddialar sonrası dönercide ortaya çıktı! Sosyal medyadan böyle paylaştı: 'Londra'da dedikleri Berat Albayrak...'

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen eski bakanlardan Berat Albayrak, dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.
Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görülüyor.
Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra ilk kez Çamlıca Camisi'nde cuma namazında görüntülenen Berat Albayrak, o tarihten beri herhangi bir televizyon yayınına katılmadı. Eski Bakan Berat Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği iddia edilmişti.
Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye 'Londra'da dedikleri Berat Albayrak bugün öğlen yemek yediğim lokantada çıktı' notunu düştü.