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O il adeta buz tuttu! -25,3'ü gördü havaya atılan sıcak su saniyesinde kar oldu... Erzurum ziyaretçilerine görsel şölen yarattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.12.2024 13:15
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Erzurum'da eksi 25,3 dereceye kadar düşen sıcaklıkla donan sıcak su, görsel şölen oluşturdu! Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde havaya atılan sıcak suyun anında kristalleşmesi, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Ancak soğuk hava, yaşamı olumsuz etkilerken çatılarda 3 metreye varan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

O il adeta buz tuttu! -25,3'ü gördü havaya atılan sıcak su saniyesinde kar oldu... Erzurum ziyaretçilerine görsel şölen yarattı

Erzurum’un Tekman ilçesinde dün gece ölçülen eksi 25,3 dereceyle Türkiye'nin en düşük hava sıcaklıklarından biri kaydedildi. Dondurucu soğuklar, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı zorlaştırırken, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar oluşturdu.

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"HAVAYA ATILAN SICAK SU, ANINDA KARA DÖNÜŞÜYOR"

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü’nde, görevli personelin havaya attığı sıcak suyun hızla donarak kristalleşmesi, göz kamaştırıcı görüntüler oluşturdu.

Sema Tekin, bu olağanüstü anı şu sözlerle anlattı: “Özellikle sabah ya da akşam saatlerinde havaya atılan sıcak su, anında kara dönüşüyor. Güneşin kırmızı ışığı ise adeta bir tablo gibi harika bir manzara oluşturuyor. At binmek için gelenlerin bu şovu izlemeye büyük ilgisi var.”

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TÜRKİYE'NİN EN SOĞUĞU

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 25,3 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Mahallesi oldu. Yakutiye ilçesindeki Havalimanı bölgesinde sıcaklık eksi 24,6, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde ise eksi 24,5 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge illerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti: Erzurum eksi 18,2, Ardahan eksi 13,8, Kars eksi 11,2, Erzincan eksi 9,8, Ağrı eksi 7, Muş eksi 5,4 ve Iğdır eksi 3,6.

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HAYATİ TEHLİKE DE OLUŞTURUYOR

Öte yandan Erzurum'da soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtların boyuysa 3 metreye ulaştı. Güzel görüntüler oluşturan sarkıtlar insan hayatı için tehlike oluşturuyor.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar buz
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