O il sele teslim oldu! İşte afetten ilk görüntüler

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, 20'den fazla araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi ise su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Kentte akşam etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'nde su baskını yaşandı.

Oto tamiri üzerine hizmet veren sanayi sitesinde 25'ten fazla iş yeri, su baskınında zarar gördü. İş yerlerinin önünde ve içinde bulunan 20'den fazla araç ise suya gömüldü.

OSMANİYE BELEDİYESİ VE AFAD ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan, Devlet Bahçeli Alt Geçidi de su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Osmaniye Belediyesi ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede bu baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı. (DHA)

