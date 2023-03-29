O il ve ilçelerde eğitime kar engeli! Açıklamalar art arda geldi: 1 gün ara verildi

Yurdun bir bölümünde kar yağışı etkisini gösteriyor. Yoğun yağış nedeniyle bir çok il ve ilçede ise okullar bir günlüğüne tatil edildi. Valilikler eğitime ara verildiği haberlerini peş peşe açıkladı.

VALİLİK DUYURDU

Nevşehir'de etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği beklentisi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Nevşehir Valiliği kararıyla, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurslarında eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararı ile 30 Mart 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu'da etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde kar yağışı ve olası buzlanma olaylarına karşı Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve Korgan ilçelerinde resmi ve özel tüm okullarda eğitim- öğretime yarın ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitim öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ve kuvvetli fırtınanın devam edeceği yönünde meteorolojik uyarıların yapıldığı belirtildi. Bazı çatılarda meydana gelen hasarın henüz giderilmediğine yer verilen açıklamada, riskli durumun önüne geçmek amacıyla 30 Mart perşembe günü il genelinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri ile kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacakları bildirildi.

Gümüşhane’de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiği belirtilerek il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 30 Mart 2023 Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı belirtilerek yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

BAYBURT

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Akıncılar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Konakören İlkokulu ve Ortaokulu ve Cevizli İlkokulunda 30 Mart Perşembe günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına ulaşamayan öğrencilerin de izinli sayılacakları belirtildi.

YOZGAT

Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu. (DHA-İHA-AA)

