O ilçe susuz kaldı! Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Çorum'daki Sungurlu ilçesini besleyen Salman köyü ana ishale hattındaki su borusunun patlaması sonucu ilçede su kesintisi yaşandı. Olay sonrası Sungurlu Belediye Başkanı yaptığı açıklamada arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"ÇALIŞMALARIMIZ SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Onarım çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Salman köyümüzden gelen ana boruda gerçekleşen arızaya ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmiştir. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan yardımcılarımız ve gerekli birim müdürlerimiz arıza bölgesinde çalışmaları takip etmektedir. Arızanın en kısa sürede tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)



