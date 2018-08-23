O ilçede nüfus 25 katına çıktı!

Otel ve pansiyonların full dolduğu İzmir ilçesi, günübirlik tatilcilerin de uğrak mekanı olunca, ilçede nufüs sayısı 25 katına çıktı.

Akın akın geldiler!

1 / 40 İzmir’in gözde tatil ilçesi Çeşme, Kurban Bayramı'nda nüfusunun 25 katı turiste ev sahipliği yapıyor. Çeşme’deki oteller ve pansiyonlar dolarken, ilçe günübirlik tatilcilerin de uğrak mekanı oldu.

2 / 40 9 günlük Kurban Bayramı tatili, yaz ayların tatilci akınına uğrayan İzmir Çeşme’yi doldurdu. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin yanı sıra İzmirli vatandaşlar da tatil için Çeşme’yi tercih etti. Oteller ve pansiyonlarda yüzde 100 doluluğa ulaşılırken, günü birlik tatilcilerin adresi de Çeşme oldu. Ilıca’daki halk plajında drone ile yapılan çekimler ise renkli bir görüntü oluşturdu.

3 / 40 “Gece-gündüz doluyuz” Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir yazılı açıklamasında, “Çeşme’de bayram doluluğu en üst sınıra ulaşmış durumda. Yoğun ve dolu geçen bir sezonun 9 günlük bayram tatili ile buluşması da bu doluluğa sinerji oldu. Çeşme, bayram süresince nüfusunun 25 katı ziyaretçiyi sorunsuz bir şekilde ağırlıyor.

4 / 40 Bu doluluğu ve yoğunluğu geçtiğimiz bayram da da yaşadık, fakat bu bayram bir tık daha yukarıdayız. Otellerimiz, restoranlarımız, beaclerimiz ve sokaklarımız gece gündüz tamamen dolu. Bu sıkıcı bir doluluk değil. Çeşme'nin yosun ve kekik kokulu ılıman rüzgarı her türlü stresi yok ediyor” dedi.

5 / 40 Çeşme’nin son yıllarda Türkiye’yi aşan bir popülerliğe ulaştığını kaydeden Demir, şöyle devam etti: "Bu kadar popüler olmak rastlantı değil. Bu bir tecrübe ve yıllara uzanan hazırlığın meyvesidir. Çeşme’yi tatil yeri yapan ziyaretçiler de sıradan değil. Çeşme son zamanlarda meraklıların geldiği bir destinasyon gibi görünse de, daha çok tatil kültürü oluşmuş, nitelikli ve üst gelir grubuna sahip ziyaretçilerin geldiği bir beldedir.

6 / 40 Bu tatil grubu kalitenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bizim bu bilinçli ziyaretçilere kötü mal satmamız mümkün değil. Kötü servis de veremeyiz. Bu gelir grubunu mutlu etmek o kadar kolay da değil ama onlara hizmet vermekten mutluyuz ve onları çoğaltmak içinde gayret edeceğiz. Yani Çeşme, çok ucuz bir tatil destinasyonu değil ama fiyat fayda dengesini koruyan bir yapıya sahiptir."

7 / 40 Eskişehir’den Çeşme’ye gelerek ailesiyle birlikte bayram tatili yapan Zafer Bardak, "Buraya bir haftalığına geldik. Her sene Çeşme’ye geliyoruz. Çeşme çok güzel. Buradakiler Çeşme'nin kıymetini bilmeli. Buraları neden belediyeler çalıştırmıyor anlamıyorum. Çeşme gerçekten çok pahalı. Önemli olan halka hizmet" diye konuştu.

8 / 40 "Çeşme’den vazgeçemiyoruz” Almanya’dan Çeşme’ye tatil yapmaya gelen Songül Avcı, “Almanya’dan Çeşme’ye, önce 15 günlüğüne geldik, sonra 4 gün tekrar Almanya’ya döndük, bayram nedeniyle yine Çeşme’ye geldik.

9 / 40 Çeşme’den vazgeçemiyoruz. Çeşme çok güzel, cennet gibi. Çeşme her sene kalabalık. Bence fiyatlar da gayet normal. Buraya ailemle geldim.

10 / 40 10 gün daha Çeşme’de kalacağız” derken, 26 senedir her yıl Çeşme’de yaptığını belirten İzmirli Nurgül Özalp de "Her sene buradayız. Sağlıklı olduğumuz sürece tatil yapmaya devam edeceğiz.

11 / 40 Çeşme’de 1 milyon kişinin olduğu söyleniyor. İnşallah öyledir. Yerli ve yabancı turistlerin çok olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

12 / 40 "Kendimi Maldivler’de hissediyorum” Yine Almanya’dan ailesiyle birlikte Çeşme’de tatil yapan Semra Çakır da şöyle konuştu:

13 / 40 "5 gündür Çeşme’deyiz. Çeşme’ye ilk kez geliyorum. Ilıca’da da ilk kez denize girdik. Burası harika. Kendimi Maldivler’deki denizde hissediyorum. Bayram olduğu için Çeşme’nin kalabalık oluşuna pek şaşırmadık. Biz de bayram tatili için geldiğimizden dolayı kalabalığı göz önüne alarak buraya geldik.”

14 / 40 Simitçiler kalabalıktan memnun Çeşme’nin turist yoğunluğu, esnafı da memnun ediyor. Sahil boyunda simit satan Hakkı Bulut, çifte bayram yaşadığını söyleyerek, “Bugün ekip olarak 2 bin, tek başıma 500 adet simit sattım. Devamı da geliyor. Öğlen saatlerinden akşam 18.00'a kadar burada simit satıyorum. Kalabalıktan şikayet etmiyorum. İş olduğu zaman halimizden memnununuz. Önemli olan evimize ekmek götürebilmek. Para kazanmak kolay değil. Bu yüzden bayramda da çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

15 / 40 YER BULAMADILAR ÇADIR KURDULARMARMARİS’e bayram tatili için gelenler, tesislerde yer bulamayınca halk plajı ve kırsal mahallelerdeki sahillerde çadır kurup, konakladı.Marmaris’e araçları ve otobüslerle gelen, tatilciler kalacak yer bulamayınca şehir merkezi ile kırsal mahallelerdeki sahillerde çadır kurdu. Atatürk Caddesi’ndeki 4 kilometrelik halk plajında ’Çadır kurmak yasaktır’ tabelalarına rağmen kurulan 30 çadır, devriye gezen zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

16 / 40 Tatilciler, bu defa da şehir merkezine yakın kırsal Adaağzı, Aktaş, İçmeler, Asparan ve Hisarönü mahallelerinde orman ile denizin buluştuğu sahillerde çadır kurdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki alanlarda 300 çadır kuruldu. Bayram tatilini çadırlarında geçiren vatandaşlar, mangal yaktı, tüp üstünde yemek yaptı, çay demledi. Bayramın son gününe kadar çadırda kalacaklarını belirten tatilciler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için denize girdi, yeni tanıştıkları arkadaşlarıyla gün boyu eğlendi.

17 / 40 Otellerde boş yer bulamayan ve otobüslerde de yer olmadığı için dönemeyen bazı tatilciler de geceyi plajda uyuyarak geçirdi.Sakarya’dan 3 arkadaşıyla birlikte gelen Mehmet Eşref Yiğit, "Bodrum’da yer bulamadık, bir gün çadır kurduktan sonra Marmaris’e gece yarısı geldik. Birkaç otel ile yaptığımız görüşmede yer olmadığını söylediler. Şehir merkezindeki halk plajında çadır kurmanın yasak olduğunu öğrenince kırsal mahallelere geldik. Bayram sonuna kadar buradayız" dedi.

18 / 40 Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sedat Kirt, "Geçtiğimiz yıllarda halk plajlarında çadır kurulmasına izin vermiştik. Ne yazık ki her yer çöp ile dolmuş ve ciddi kirlilik yaşanmıştı. Bunun üzerine halk plajlarına çadır kurulmaması için tabelalar asıldı. Belediye ve turizmcilerin, bayram öncesi ’Rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarılarına rağmen otellerde oda soran çok. Halk plajlarına çadır kurulamaması kararıÿİlçe Turizm Koordinasyon Kurulu onayından da geçmiştir. Çünkü ortada güvenlik, temizlik ve hijyen sorunu mevcut" dedi.

19 / 40 MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerini dolduran tatilciler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

20 / 40 Konaklama tesisleri, bayram süresince 1 milyon tatilciyi misafir edecek.

21 / 40 Marmaris, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Hafta başından itibaren ilçeye özel araç ve tur otobüsleriyle gelerek kuyruklar oluşturup trafiği kilitleyen tatilciler, konaklama tesislerini doldurdu.

22 / 40 Marmaris, yüksek sezon’ diye tabir edilen temmuz ayında normalde bir ayda gelen 1 milyon turist sayısına bayram tatilinde ulaştı.

23 / 40 Güney Ege Turistik Otelcileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Birkaç gün önce Marmaris girişinde araç yoğunluğundan bu kalabalığı anladık.

24 / 40 Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.

25 / 40 Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

26 / 40 "Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.

27 / 40 Tüm kamu kurum kuruluşları, belediye, acente, işletmeler ve konaklama sektörü, bayram misafirlerimizi çok iyi ağırlamak için güzel hazırlandı.

28 / 40 Otellerimiz şu an için yüzde 100 dolu. Marmaris’te ’her şey dahil’ dediğimiz sisteminde 70 bin nitelikli yatak kapasitesi mevcut.

29 / 40 Bayram süresince günübirlik kullanım olarak 30 bin misafirimiz şehrimize geliyor.

30 / 40 Marmaris’in, günlük 100 bin kişilik misafiri var. Bayram süresince çok yoğun olacak.

31 / 40 Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.

32 / 40 Kamu kurum ve kuruluşları ile belediye yetkililerini yoğunluk nedeniyle hazırlıklarını yapmaları konusunda uyardıklarını kaydeden Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

33 / 40 "Geçen senelerde şahit olduğumuz halk plajına çadır kurulması gibi durumların tekrar yaşanmaması için belediyeye yasak koydurttuk.

34 / 40 Bütün bayram tatiline baktığımızda 1 milyon kişiyi rahatlıkla ağırlayacağız.

35 / 40 Hatta çift şeritli Marmaris-Datça karayolu bile tıkandı. Bayram tatilinin ikinci günüyle birlikte yoğunluk arttı" dedi.

36 / 40 Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun talebi nedeniyle adeta doldu taştı.

37 / 40 Bayramı fırsat bilen tatilcilerin gelişiyle restoran ve kafeteryalarıyla ünlü Cunda Adası son yılların en yoğun günlerini yaşıyor.

38 / 40 Restoran ve kafelerde yer bulmakta güçlük çekilirken, kalabalık nedeniyle Cunda sahilinde adeta adım atacak yer kalmadı.

39 / 40 Otel ve pansiyonlardaki doluluk oranları da son yıllar en yüksek seviyelerine ulaştı.