HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. O ilçeye akın ettiler! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı, trafik kilitlendi

O ilçeye akın ettiler! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı, trafik kilitlendi

02.08.2024 23:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'a tatilciler akın etti. Son 24 saatte ilçeye giriş yapan araç sayısı 20 bini aşarken, trafik yoğunluğu sürücüleri zor durumda bıraktı. Yoğun trafik ve araç kuyruğu, Bodrum'daki otellerin doluluk oranını da etkiledi. İlçedeki otellerin yüzde 70'i doldu.

O ilçeye akın ettiler! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı, trafik kilitlendi

Cuma akşamı itibarıyla Bodrum'a giriş yapan araçların sayısında ciddi bir artış gözlemlendi. Özellikle hafta sonu tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçeye akın etti. Bu durum ilçeye giriş noktalarında büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Yoğunluk nedeniyle araçlar neredeyse ilerleyemez hale geldi ve sürücüler saatlerce trafikte mahsur kaldı.

Trafikte bekleyen sürücüler, sıcak havanın da etkisiyle çileden çıktı. Trafik yoğunluğu, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları net bir şekilde görüldü.

_89263 (3)

Özellikle Bodrum'un giriş noktalarında yaşanan yoğunluk, havadan bakıldığında daha da çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı.

OTELLERİN YÜZDE 70'İ DOLDU!

Yoğun trafik ve araç kuyruğu, Bodrum'daki otellerin doluluk oranını da etkiledi. İlçedeki otellerin yüzde 70'inin dolduğu öğrenildi. Bu da Bodrum'un yaz sezonunda popüler bir destinasyon olduğunu bir kez daha gösterdi. Hem yerli hem de yabancı turistlerin tercih ettiği Bodrum'da otel rezervasyonlarının büyük ölçüde dolduğu belirtildi.

_89263

Tatilciler, yaşanan trafik sıkışıklığına tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Uzun süre trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti. Bazı tatilciler ise yaşanan durumu doğal karşılayarak, Bodrum'un güzelliklerine erişmek için bu tür zorlukların göze alınması gerektiğini belirtti.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum tatil
En Çok Okunan Haberler
200 milyonda 1 görülüyor! Ayvalık'ta 'mavi ıstakoz' heyecanı yaşandı

200 milyonda 1 görülüyor! Ayvalık'ta 'mavi ıstakoz' heyecanı yaşandı

O ilçeye akın ettiler! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı, trafik kilitlendi

O ilçeye akın ettiler! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı, trafik kilitlendi

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

Muslera, Necip'i susturmaya çalıştı! "Mikrofonun açık"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan 3 dilde skandal paylaşım! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'tan 3 dilde skandal paylaşım! İmamoğlu'nun hesabını etiketleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına sert tepki: 'Elinde on binlerce çocuğun kanı olan...'

İmamoğlu'ndan İsrailli Bakan Katz'ın paylaşımına sert tepki: 'Elinde on binlerce çocuğun kanı olan...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.