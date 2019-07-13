O ilçeye yaz daha yeni geliyor

Buz gibi suyu ve havasıyla göz kamaştıran köyde renk renk açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin her yerinde kavurucu yaz sıcaklıklar yaşanırken, Gökçe köyü yaylalarında bahar yeni kendini gösterdi.

Köylüler ahırlarından çıkardıkları keçileri otlak alanlarda otlatıyor. Baharın kendini yeni gösterdiği, yer yer kar kütlelelerinin olduğu bölge İHA ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Bölgede oluşan güzellik ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.