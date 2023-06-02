HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O ilçeyi sel vurdu! Evler yıkıldı, binlerce dekarlık ekili arazi sular altında kaldı! "Önüne ne kattıysa götürdü"

O ilçeyi sel vurdu! Evler yıkıldı, binlerce dekarlık ekili arazi sular altında kaldı! "Önüne ne kattıysa götürdü"

02.06.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, 5 mahallede sele neden oldu. Çatören Mahallesi’nde kullanılmayan 3 ev yıkılırken, ilçede yaklaşık 10 bin dekarlık ekili arazi sular altında kaldı. Meteoroloji verilerine göre iki günde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, "Köprülerden, yol üstlerinden su geçişleri var. Buradan akan sel Sancar üzerinden derelere karışıyor. Orada da yerleşim yerlerini tehdit ediyor" dedi.

O ilçeyi sel vurdu! Evler yıkıldı, binlerce dekarlık ekili arazi sular altında kaldı! "Önüne ne kattıysa götürdü"

Seyitgazi ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı felç etti. Metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü 13 bin nüfuslu ilçeye bağlı Yarbasan, Çatören, Şükranlı, Sancar ve Sarıcailyas mahallelerinde sağanak yağışların ardından sel meydana geldi. Mahalleye giden iki karayolunda sel suları yolun üzerinden aktığı için yol trafiğe kapatıldı. Özellikle Çatören Mahallesi’nde etkili olan sağanağın ardından yüksek tepelerden akan sular ve derelerin taşması sonucu mahallenin ortasından akan sel suları 3 kullanılmayan evin yıkılmasına neden oldu.

eskisehirde-sele-neden-olan-saganak-gunluk-yasami-felc-etti-3-ev-yikildi_1689_dhaphoto11

"SON GÜNLERDE YOĞUN YAĞIŞLAR ALIYORUZ"

Seyitgazi İlçe Belediye Başkanı Uğur Tepe, sel sularının 5 mahallede etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Son günlerde yoğun yağışlar alıyoruz. Özellikle ilçemizin Sarıcailyas, Sancar, Çatören ve Yarbasan Mahallesi’nde bugün metrekareye 20 kilogram civarında yağışın düşmesiyle Derelerimizden çok fazla sel akışı meydana geldi. Buralarda özellikle bazı hemşehrilerimizi mahsur kaldığını gördük. Onları iş makineleriyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ardından hayvan teleflerimizde oldu. Şu anda Sarıcailyas bölgesindeyiz, çok yoğun bir sel akışı var. Köprülerden, yol üstlerinden su geçişleri var. Buradan akan sel Sancar üzerinden derelere karışıyor. Orada da yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Çatören Mahallesi’nde de dere ağzında bulunan yerlerde yoğun sel akışıyla vatandaşlarımız mağdur oldu. Yarbasan’da da aynı şekilde baraj kenarında yoğun mağduriyet yaşanıyor. Bütün iş makinelerimiz, büyük belediyemiz, Devlet Su İşleri ve diğer müdürlüklerimizin desteğiyle bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.
eskisehirde-sele-neden-olan-saganak-gunluk-yasami-felc-etti-3-ev-yikildi_1689_dhaphoto8

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sağanağın etkili olduğu mahallelerde Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı ve AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın ve AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar, mahallede incelemelerde bulundu. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğü de bölgede temizlik çalışmalarına destek verdi.
eskisehirde-sele-neden-olan-saganak-gunluk-yasami-felc-etti-3-ev-yikildi_1689_dhaphoto7

"SEL ÖNÜNE NE KATTIYSA GÖTÜRDÜ"

Çatören Mahallesi’nde oturan Zihni Yıldırım, sel sularının önüne kattığı her şeyi alıp götürdüğünü belirterek, "İki gündür çok yoğun bir yağış var. Yüksekteki çok tarım arazisi hasar gördü. İki gün boyunca süren yağış bugün bizim mahallemizi etkiledi. İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şu anda 3 evimiz yıkıldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mahallenin altında bulunan bütün tarım arazileri şu anda yok diyebilirim. Mahallenin ortasından geçen bu su yoktu, kurak bir köyde sağanak yağmurun ardından mahallenin ortasından dereye gibi su akmaya başladı. Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık. Burada sel önünde ne varsa alıp götürdü" şeklinde konuştu.
eskisehirde-sele-neden-olan-saganak-gunluk-yasami-felc-etti-3-ev-yikildi_1689_dhaphoto5

"10 BİN DEKAR ARAZİ SULAR ALTINDA"

Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden de sağanakların ardından ekili alanların sular altında kaldığını söyledi. Bölgede buğday, arpa ve mısır gibi hububat ürünlerinin çoğunlukla ekildiğini ifade eden Erden, "Sel suları ilçemizde yaklaşık 10 bin dekarlık alanda etkili oldu ve zarara yol açtı" dedi.
eskisehirde-sele-neden-olan-saganak-gunluk-yasami-felc-etti-3-ev-yikildi_1689_dhaphoto4

METREKAREYE 77 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre iki günde Seyitgazi ilçesinde metrekareye 77 kilogram yağış düşerken, yarın da kuvvetli sağanak bekleniyor. Kaymakamlık ve AFAD, ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. (DHA)

eskisehirde-sele-neden-olan-saganak-gunluk-yasami-felc-etti-3-ev-yikildi_1689_dhaphoto3

eskisehirde-sele-neden-olan-saganak-gunluk-yasami-felc-etti-3-ev-yikildi_1689_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a o sözü hatırlatıldı!
Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!
CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."
Anahtar Kelimeler:
sel yağmur Eskişehir Seyitgazi

En Çok Okunan Haberler

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... İşte ilk yanıt bulacak sorular!

Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... İşte ilk yanıt bulacak sorular!

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

O itiraz reddedildi! Kayserispor'un 3 puanı silindi!

O itiraz reddedildi! Kayserispor'un 3 puanı silindi!

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

İlginizi Çekebilir

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Cani baba 11 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü! Savunması ‘pes’ dedirtti

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Uçak tuvaletinde sigara içen adamın cezası ağır oldu

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.