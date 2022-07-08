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  4. O ilde büyük panik! Mayıs ayından bu yana bilanço ağırlaştı

O ilde büyük panik! Mayıs ayından bu yana bilanço ağırlaştı

08.07.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı Sivas ili ve çevresinde büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Vatandaşlar arasında paniğe yol açan Sivas’taki kene ısırması vakalarında mayıs ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

O ilde büyük panik! Mayıs ayından bu yana bilanço ağırlaştı

Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Özellikle Sivas ve çevresinde kene ısırması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sivas’ta kenelerin görülmeye başlandığı Mayıs ayından bu güne kadar kene ısırması sonucu KKKA’ya bağlı olarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

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BİR HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYORDU: HAYATINI KAYBETTİ

Son olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde ikamet eden Hüsnü Özdemir (74) kene teması sonrası rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Özdemir’e KKKA tanısı konuldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bir haftadır tedavi gören Özdemir bugün vefat etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kene ısırığı
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