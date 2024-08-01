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O ilde büyük panik: Silahlı saldırgan dehşet saçtı! Ailesini rehin aldı... 1 polis şehit, 1 polis yaralı

01.08.2024 14:12
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Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı silahlı bir saldırganın, iki polis memurunu tabancayla yaralayıp saklandığı evinde ailesini rehin aldı. Saldırganın yaraladığı iki polis memurunun binadan çıkartıldığı an saniye saniye görüntülendi. Bölgede gerginlik artarken zaman zaman silah sesleri de yükseldi. İki polisi silahla yaralayıp annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

O ilde büyük panik: Silahlı saldırgan dehşet saçtı! Ailesini rehin aldı... 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İnönü Mahallesi'ndeki Afşin Bey Sokağı'nda yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan etrafa rastgele ateş açarak olay yerine giden iki polis memurunu yaraladı. Saldırgan, daha sonra evine saklanarak ailesini rehin aldı.

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Yaralanan polis memurlarının sağlık ekiplerince binadan çıkartıldığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.

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İKNA ÇALIŞMALARI SIRASINDA SALDIRGANIN KARDEŞİ DE DEVREYE GİRDİ

Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen saldırganı teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, saldırganın ikna edilmesi için yoğun çaba sarf etti. İkna çalışmaları sırasında çelik yelek giydirilen saldırganın kardeşi de devreye girdi. Sokakta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

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Zaman zaman bölgede silah sesleri yükseldi.

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Bölgedeki gerginlik devam ederken, polis ekipleri olayın kontrol altına alınabilmesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları istendi.

Yaralı polis memurları, olayın hemen ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT DÜŞTÜ

İki polisi silahla yaralayıp annesini rehin alan şahıs etkisiz hale getirildi. Anne sağ kurtarılırken, yaralanan polis memurlarından biri tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kastamonu
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