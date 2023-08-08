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O ilde denize girme yasağı! 2 gün boyunca sürecek, kırmızı bayraklar dalgalanacak

08.08.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da etkili olan olumsuz hava koşulları denize girme yasağını beraberinde getirdi.

O ilde denize girme yasağı! 2 gün boyunca sürecek, kırmızı bayraklar dalgalanacak

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde, yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle Şarköy Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı.

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Bugün ve çarşamba günü boyunca denize girmenin yasaklandığı Şarköy’de, tüm plajlarda görev yapan cankurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmelerine izin verilmeyecek ve kırmızı bayraklar ile denize girmenin yasak olduğu belirtilecek.

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Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de belirli aralıklarla yaptıkları anonslar ile vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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(İHA)

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Tekirdağ

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