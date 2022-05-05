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  4. O ilde peş peşe hurdacı cinayetleri! Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

O ilde peş peşe hurdacı cinayetleri! Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

05.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te bir gün içerisinde gerçekleşen iki ayrı cinayet, öldürülen şahısların ortak bir noktası nedeniyle dikkat çekti. İlde hurdacılık yapan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Öte yandan şehirde sabah saatlerinde de silahlı saldırı sonucu hurdacı Emirhan Nur, öldürülmüştü. Nur’un ardından yine hurdacı olan Çavuk’un öldürülmesi dikkat çeken bir detay olarak kaydedildi. Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

O ilde peş peşe hurdacı cinayetleri! Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Kan donduran olay, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen ve evde yalnız kalan 23 yaşındaki Seyfettin Çabuk’tan uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine 23 yaşındaki gencin bulunduğu eve sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Seyfettin Çabuk’u yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

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Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yakınları tarafından haber alınamayan gencin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

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CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise evde inceleme yaparak delil topladı.

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Öldürülen gencin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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BİR GÜNDE İKİ HURDACI CİNAYETİ

Kentte, sabah saatlerinde silahlı saldırı sonucu öldürülen hurdacı Emirhan Nur’un ardından yine hurdacı olan Seyfettin Çabuk’un öldürülmesi ve bir günde iki hurdacı cinayetinin yaşanması ise dikkat çekti. Her iki olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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cinayet Gaziantep
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