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  4. O ilimizde dikkat çeken manzara! Muhtar, "Tehlike arz ediyor" diyerek anlattı, mahalle sakini "Endişeliyiz" dedi: Uzmanı ise böyle açıkladı

O ilimizde dikkat çeken manzara! Muhtar, "Tehlike arz ediyor" diyerek anlattı, mahalle sakini "Endişeliyiz" dedi: Uzmanı ise böyle açıkladı

11.05.2024 18:40
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Konya’nın Çumra ilçesinde yüzey yarığı oluştu. Yüzey yarıklarını bölgede hayvanlarını otlatan çobanların fark ettiğini söyleyen Adakale Muhtarı Etem Kutlu, "Yarıklar 2,5 kilometre uzunluğunda, bazı yerleri 7-8 metre derinlikte. Bu da tehlike arz ediyor, çobanlar ve köylüler tedirgin" dedi. Mahalle sakinlerinden Saffet Danalı ise "Köylüler olarak endişeliyiz" ifadelerini kullandı. Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fetullah Arık ise yarıklarla ilgili açıklama yaptı.

O ilimizde dikkat çeken manzara! Muhtar, "Tehlike arz ediyor" diyerek anlattı, mahalle sakini "Endişeliyiz" dedi: Uzmanı ise böyle açıkladı

Konya’nın Çumra ilçesinde kuraklık ve yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak, ilk tespitlerde derinliği 8 metreyi bulan, 2,5 kilometre uzunluğunda yüzey yarığı oluştu.

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Çumra'nın Adakale Mahallesi'nde kuruyan Hotamış Gölü havzasında 3 yıl öncesinde görülen yarıkların oluşumu sürüyor.

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Düşen yer altı su seviyesiyle oluşan zemin çökmelerine bağlı gelişen yüzey deformasyonu, 8 metre derinliğe ulaşabiliyor.

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Kuraklıkla ovada oluşumu sıklıkla gözlenmeye başlayan yarıklar, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. En son Adakale Mahallesi'nde görülen, 2,5 kilometre uzunluğundaki yarıklar, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

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"TEHLİKE ARZ EDİYOR, ÇOBANLAR VE KÖYLÜLER TEDİRGİN"

Adakale Muhtarı Etem Kutlu, yüzey yarıklarını bölgede hayvanlarını otlatan çobanların fark ettiğini söyledi.

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Köyde son haftada yağışların etkili olduğunu anlatan Kutlu, "Yarıkları gördük, yetkililere bildirdik, inceleme yapıldı. Yarıklar 2,5 kilometre uzunluğunda, bazı yerleri 7-8 metre derinlikte. Bu da tehlike arz ediyor, çobanlar ve köylüler tedirgin. Köy de çökmek üzere herhalde. Daha önce de oldu. Yarıkların çoğunluğu dozerlerle dolduruldu. Şimdi tekrar oluştu. Bu, biraz daha uzun ve daha da derin." diye konuştu.

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Mahalle sakinlerinden Saffet Danalı, yarıklardan dolayı büyük tedirginlik yaşadıklarını anlatarak, "30-40 kilometre mesafedeki Karapınar'da obruk oluyor. Burada da yarıklar var. Oldukça ürkütücü. Köylüler olarak endişeliyiz." dedi.

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"DERİNLİKLERİ 8-9 METREYE, BAZEN GENİŞLİĞİ 5-6 METREYE ULAŞABİLİYOR"

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık ise yarıkların oluşumunun kuraklığa bağlı hızlandığını anlattı.

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Yarıkların yer altı sularının çekilmesiyle ilişkilendirildiğini aktaran Arık, şunları kaydetti:

"Yarıklar, suların çekilmesiyle malzemenin suyunu kaybetmesi ve sıkışarak hacminin azalması, böylece oradaki fazla sıkışanla az sıkışan arasında kırık meydana gelmesi durumu. Bu obruk kadar çok geniş alanlara yayılmaz. Havza kenarlarında alttaki morfolojik olarak farklı nitelikte birimlerin olduğu yerlerde meydana gelebiliyor. Derinlikleri 8-9 metreye, bazen genişliği 5-6 metreye ulaşabiliyor. Uzunlukları kilometrelerce takip edilebiliyor.

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KURAKLIK DEVAM ETTİĞİ SÜRECE OLUŞMAYA DEVAM EDECEK"

Bir gün aniden meydana gelirse tedirginlik oluşturur ya da panik oluşturur. Genellikle belirti verdiği için önceden tedbir alma imkanı var. Havzada kuraklık ve aşırı su talebi arttıkça devam eder. Havzada artık çok görülmeye başlandı. Adakale'de eskiden de vardı. Kuraklık devam ettiği sürece bunlar bu manzara oluşmaya devam edecek."

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(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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