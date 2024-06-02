HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün... YSK yenilenmesine karar vermişti

O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün... YSK yenilenmesine karar vermişti

02.06.2024 08:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararı verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanı seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor.

O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün... YSK yenilenmesine karar vermişti

31 Mart'taki yerel seçimlerin sonuçlarının ardından bazı kentlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimler iptal edilmişti. Yeni kararla 2 Haziran'da seçmenlerin sandık başına gitmesine karar verilmişti. Bu çerçevede 6 ilde yeniden sandıklar kuruldu ve seçmenler oy vermek ve belediye başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. İşte seçimlerin yenilendiği o yerler ve oy verme süreci...

PINARBAŞI'NDA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti. İlçedeki okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

0a704382-64fd-40fa-a3fb-762c13a98a18

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

6640eef9-cf3b-4bca-924d-5ca2775453e9

İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor.

2d55829c-9e2d-405c-a1d4-a2fe15463855

İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor. İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

09b1934e-af36-49f6-ab3d-1d961f17fb53

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

77a1b2ce-45f3-44c1-9973-0bcebc774b40

GÜNEYKAYA BELDESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde de seçmenler 2 ay sonra belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için yeniden sandık başına gitti.

227529_SIVASTA-YUKSEL-SECIM-KURULUNIN-YENILEN

Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti.

227530_SIVASTA-YUKSEL-SECIM-KURULUNIN-YENILEN

Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi’nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı.

227531_SIVASTA-YUKSEL-SECIM-KURULUNIN-YENILEN

Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

227532_SIVASTA-YUKSEL-SECIM-KURULUNIN-YENILEN

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına giderek belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz bir şekilde başladı.

227533_SIVASTA-YUKSEL-SECIM-KURULUNIN-YENILEN

Oy verme işleminin yapıldığı Güneykaya Anadolu Lisesi ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenen seçimde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek.

227534_SIVASTA-YUKSEL-SECIM-KURULUNIN-YENILEN

HİLVAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi başladı.

AA-20240602-34753466-34753461-HILVANDA_OY_VERME_ISLEMI_BASLADI

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

AA-20240602-34753466-34753462-HILVANDA_OY_VERME_ISLEMI_BASLADI

Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

AA-20240602-34753466-34753463-HILVANDA_OY_VERME_ISLEMI_BASLADI

İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

AA-20240602-34753466-34753465-HILVANDA_OY_VERME_ISLEMI_BASLADI

SEÇİMLERİN YENİLENDİĞİ BÜYÜKKARIŞTIRAN'DA DA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın, kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

AA-20240602-34753456-34753453-SECIMLERIN_YENILENDIGI_BUYUKKARISTIRANDA_OY_KULLANMA_ISLEMI_BASLADI

YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı. Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

AA-20240602-34753456-34753454-SECIMLERIN_YENILENDIGI_BUYUKKARISTIRANDA_OY_KULLANMA_ISLEMI_BASLADI

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

AA-20240602-34753456-34753455-SECIMLERIN_YENILENDIGI_BUYUKKARISTIRANDA_OY_KULLANMA_ISLEMI_BASLADI

AKPAZAR BELDESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı.

227523_YUKSEK-SECIM-KURULUNUN-(YSK)-SECIMLERIN

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı. 4 oy farkıyla CHP’li Aydın, seçimi kazandı.

227524_YUKSEK-SECIM-KURULUNUN-(YSK)-SECIMLERIN

AK Parti’nin, beldeye bağlı Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı ‘itiraz’ başvurusu üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.

227525_YUKSEK-SECIM-KURULUNUN-(YSK)-SECIMLERIN

Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemleri 08.00 itibarıyla başladı.

227526_YUKSEK-SECIM-KURULUNUN-(YSK)-SECIMLERIN

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplamda 10 oy sandığının bulunduğu beldede oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. (AA/İHA/DHA)

227527_YUKSEK-SECIM-KURULUNUN-(YSK)-SECIMLERINBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"
Kadıköy'de korku dolu anlar! İçinde 10 kişi vardıKadıköy'de korku dolu anlar! İçinde 10 kişi vardı
ABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırıABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırı
Anahtar Kelimeler:
seçim YSK
En Çok Okunan Haberler
Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"

Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"

AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

Mercimek hasadı yapan iş makinesi yüksek gerilim hattına takıldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Mercimek hasadı yapan iş makinesi yüksek gerilim hattına takıldı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

ABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırı

ABD'de FETÖ'cülerden CNN Türk ekibine saldırı

Tıp tarihinde nadir: 22 yıllık doktor ilk kez şahit oldu! Korkudan doktora gidemedi dayanılmaz büyüklüğe ulaştı

Tıp tarihinde nadir: 22 yıllık doktor ilk kez şahit oldu! Korkudan doktora gidemedi dayanılmaz büyüklüğe ulaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.