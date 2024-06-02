O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün... YSK yenilenmesine karar vermişti

31 Mart'taki yerel seçimlerin sonuçlarının ardından bazı kentlerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimler iptal edilmişti. Yeni kararla 2 Haziran'da seçmenlerin sandık başına gitmesine karar verilmişti. Bu çerçevede 6 ilde yeniden sandıklar kuruldu ve seçmenler oy vermek ve belediye başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor. İşte seçimlerin yenilendiği o yerler ve oy verme süreci...

PINARBAŞI'NDA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti. İlçedeki okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullanıyor.

İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor. İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

GÜNEYKAYA BELDESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde de seçmenler 2 ay sonra belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için yeniden sandık başına gitti.

Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti.

Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi’nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına giderek belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz bir şekilde başladı.

Oy verme işleminin yapıldığı Güneykaya Anadolu Lisesi ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenen seçimde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek.

HİLVAN'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

SEÇİMLERİN YENİLENDİĞİ BÜYÜKKARIŞTIRAN'DA DA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın, kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı. Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

AKPAZAR BELDESİNDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği bin 700 seçmenin bulunduğu Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde oy verme işlemleri başladı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı. 4 oy farkıyla CHP’li Aydın, seçimi kazandı.

AK Parti’nin, beldeye bağlı Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı ‘itiraz’ başvurusu üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.

Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemleri 08.00 itibarıyla başladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplamda 10 oy sandığının bulunduğu beldede oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. (AA/İHA/DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





