O illerde yaşıyorsanız dikkat! 18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı verildi! Helikopterle havadan aşağıya atılacak...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25-28 Kasım tarihleri arasında 18 ilde havadan kuduz aşısı atacak. Kuduz hastalığının yayılmasını önlemek ve yaban hayvanlarının oluşturduğu tehlikeyi azaltmak için 3.8 milyon adet aşı kapsülü kullanılacak.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLARA DİKKAT

Valilikler tarafından yapılan açıklamada, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin kuduz kapsülleriyle temasa geçmemesi gerektiği vurgulandı. Dünya çapında etkili bir yöntem olarak kabul edilen bu aşılama uygulaması, 18 ilde gerçekleştirilecek.

İŞTE O 18 İL...

Manisa

Balıkesir

Bursa

Bilecik

Çanakkele

Yalova

Kocaeli

Sakarya

Karabük

Bolu

Düzce

Çankırı

Ankara

Kütahya

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aktarılan uyarı mesajında şu şekilde açıklama yapıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla "Türkiye'de Havadan Kuduza Karşı Oral Aşı Atımı Çalışması" kapsamında 25-28 Kasım 2024 tarihleri arası 18 ilde 3.850.000 doz oral kuduz aşısının atımı planlanmaktadır.

Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azaltılması için çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın canlı virüs içeren 'bait'lere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda yaban hayvanlarını (tilkileri) kuduza karşı aşılamada kullanılan zayıflatılmış canlı aşı virüsüyle temas risklerinin belirlenmesi ve alınacak önlemler ilgili ekte paylaşılmıştır"