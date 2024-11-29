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O illerde yaşıyorsanız dikkat! 18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı verildi! Helikopterle havadan aşağıya atılacak...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.11.2024 15:11
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 25-28 Kasım tarihleri arasında 18 ilde yaban hayvanlarına yönelik havadan kuduz aşısı dağıtılacağını duyurdu. Bakanlık, özellikle çocuklar için önemli bir uyarıda bulunarak, canlı virüs taşıyan kapsüllere kesinlikle dokunulmaması gerektiğini belirtti.

O illerde yaşıyorsanız dikkat! 18 şehre 'Sakın dokunmayın' uyarısı verildi! Helikopterle havadan aşağıya atılacak...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25-28 Kasım tarihleri arasında 18 ilde havadan kuduz aşısı atacak. Kuduz hastalığının yayılmasını önlemek ve yaban hayvanlarının oluşturduğu tehlikeyi azaltmak için 3.8 milyon adet aşı kapsülü kullanılacak.

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ÖZELLİKLE ÇOCUKLARA DİKKAT

Valilikler tarafından yapılan açıklamada, özellikle çocuklar olmak üzere herkesin kuduz kapsülleriyle temasa geçmemesi gerektiği vurgulandı. Dünya çapında etkili bir yöntem olarak kabul edilen bu aşılama uygulaması, 18 ilde gerçekleştirilecek.

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İŞTE O 18 İL...

  • Manisa
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Bilecik
  • Çanakkele
  • Yalova
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Karabük
  • Bolu
  • Düzce
  • Çankırı
  • Ankara
  • Kütahya

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aktarılan uyarı mesajında şu şekilde açıklama yapıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla "Türkiye'de Havadan Kuduza Karşı Oral Aşı Atımı Çalışması" kapsamında 25-28 Kasım 2024 tarihleri arası 18 ilde 3.850.000 doz oral kuduz aşısının atımı planlanmaktadır.

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Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azaltılması için çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın canlı virüs içeren 'bait'lere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda yaban hayvanlarını (tilkileri) kuduza karşı aşılamada kullanılan zayıflatılmış canlı aşı virüsüyle temas risklerinin belirlenmesi ve alınacak önlemler ilgili ekte paylaşılmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
kuduz Aşı helikopter
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