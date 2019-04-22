"O İş Bende" filminin ekibi Malatyalılarla buluştu

"O İş Bende" filminin yönetmeni ve oyuncuları Malatya'da seyirciyle bir araya geldi.

Filmin yönetmeni Haydar Işık ve oyuncuları Nilay Toprak ile şarkıcı Doğuş, kentte bulunan bir sinemada vatandaşlarla filmi izledi.

Film gösterimi öncesi yönetmen Işık ve oyuncular, izleyicilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Yönetmen Işık, burada yaptığı konuşmada, Malatya'nın kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi.

Güzel bir sinema filmi yaptıklarını anlatan Işık, oyuncularını Malatya'ya getirerek böyle bir etkinlik gerçekleştirmenin kendisi için bir borç olduğunu ifade etti.

Oyuncu Doğuş ise Malatya'nın güzel bir şehir olduğunu belirterek, "Sinema biraz yorucu bir iş, titizlikle yapılması gerekiyor. Keyif alarak çalıştık. Sette çok eğlendik. Güzel keyifli bir işti." dedi.

Oyuncu Nilay Toprak da daha önce Malatya'ya geldiğini anlatarak, "Çoğu arkadaşının Malatyalı aynı zamanda yönetmenimiz de Malatyalıdır. Şu an çok güzel bir ortam içerisindeyim ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından filmin gösterimi yapıldı.