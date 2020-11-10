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  4. O kadar da tek kullanımlık değil! 'Cerrahi maskeler defalarca kullanılabilir'

O kadar da tek kullanımlık değil! 'Cerrahi maskeler defalarca kullanılabilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Fransa Merkezli Batı Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği UFC-Que Choosing'a göre, cerrahi maskeler defalarca kullanılabilir. Fransa medyasında yer alan ve 'Cüzdanlarımız ve gezegenimiz için müjde!' başlığıyla verilen haberde, dört saatlik kullanım sonrası atılması gerektiği söylenen maskelerin 60 derece sıcaklıkla 10 yıkamaya dayanabildiği ve filtreleme kapasitelerini korudukları belirtildi.

O kadar da tek kullanımlık değil! 'Cerrahi maskeler defalarca kullanılabilir'

Fransa merkezli Batı Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği "UFC-Que Choisir", Covid-19 için kullanılan cerrahi maskelerin 60 derece sıcaklıkla yıkanması durumunda 10 kere kullanabileceğini iddia etti.

ARAŞTIRMADA BASİT MASKELER KULLANILDI

Süpermarketler ve eczanelerden alınan EN14683 tip 3 maske ile yapılan araştırmada, Afnor / DGA filtreleme garantisi olan maskelerin 10 yıkama sonrasında da rahatlıkla kullanılabildiği görüldü.

ÜTÜ DE YAPILABİLİR

Yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulabileceği ya da en düşük ütü ayarıyla hafifçe ütülendiğinde filtreleme kalitesinin bozulmadığı belirtilen araştırmada, maskelerin filtreleme özelliğinden bir şey kaybetmedikleri kaydedildi.

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