'O kadar', ilk single çalışması 'Sızı Gibidir' ile piyasada

İbrahim MAŞE/ İSTANBUL,(DHA)-İKİ yıl önce kurulan ve yaptıkları müzik ile dikkatleri üzerleine çeken alterntif rock grubu "O Kadar", ilk single çalışması "Sızı Gibidir" ile piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Grubun ilk single'nda, vokalde Turan Üregül, gitar ve back vokalde Berkay Baş, bas gitarda Nazım Akgüzel ve davulda Mehmet Kemal Ülkenciler imzasını taşıyor.

Verdikleri ilk konserle birlikte alternatif rock dünyasında kendine yer edinen genç müzisyenler, konserlerinde kendi bestelerinin yanısıra cover yaptıkları sevilen parçaları da seslendiriyor. Repertuvarın büyük bir bölümünü keni bestelerine ayıran grup, yakın zamanda yeni albümleri ile sevenlerinin karşısına çıkacak.

(FOTOĞRAF)



