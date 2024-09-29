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'O kadar soğudum ki kasaplık mesleğini bıraktım' Neredeyse yarı fiyatına olsun diye...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.09.2024 08:42
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Kıyma diye ne yediğinizi hiç düşündünüz mü? Özellikle ucuz fiyatlı kıymada büyük bir sahtekarlık olma riski çok yüksek. Gıda sahtekarları kıymanın maliyetini düşürmek için kıymanın içine kokmuş et, taşlık, tavuk ya da sucuk karıştırabiliyor. Bu durum hem insan sağlığını hem de vatandaşın cebini direkt olarak etkiliyor. Bazı kasaplar "Para hırsı olduğu sürece her şeyi yapıyorlar" derken daha önce markette çalışmış bir kişi ise "O kadar o kişilerden soğudum ki kasaplık mesleğini bıraktım" dedi.

Hem lezzeti hem de besin değeri bakımından sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan kıyma, bazı tehlikeleri içinde barındırıyor olabilir. Maalesef gıda sahtekarlığına en açık gıda ürünlerinden bir tanesi kıyma. Çünkü gıda sahtekarları hile konusunda adeta sınır tanımıyor. Maliyeti düşürmek için etin içine karıştırdıkları akla hayale sığmazken özellikle çok ucuza satılan kıymalarda bulunan, hem insan sağlığını hem de vatandaşın bütçesini tehdit eden o tehlikeye dikkat çekiliyor.

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ATV Haber'de yer alan habere göre; bazı market ve kasaplarda 'kıyma' zannedilen aslında koca bir aldatmacadan ibaret. Kendini insan sağlığına karşı sorumlu hissedenler bunu yapmasa da maalesef herkesin aynı vicdanı taşımadığı, piyasanın maliyetini düşürmek için kokmuş et ya da taşlığı çekip kıyma diye tezgaha sahtekarlarla dolu olduğu belirtildi.

AYIRT ETMEK ÇOK GÜÇ

Haberde, taşlık, tavuk dana karışımı, sucuk kıyması ve yüzde 100 dana kıymaları ayrı tabaklarda bir araya getirilip sokaktaki vatandaşa soruldu. Vatandaşların bazısı gerçek kıymayı ayırt edebilirken bazısı ise anlayamadı, hatta diğerlerini gerçek kıyma zannetti.

"DİYELİM Kİ 150 TL! BANA 80 TL'YE VEREBİLİR MİSİN? DİYOR"

Konuyla ilgili konuşan bir kasap "Kasabına geliyor, diyor ki kardeşim kıyma ne kadar? Diyelim ki tezgahta 150 TL. Diyor ki bana 80 TL, 100 TL'ye kıyma verebilir misin?" ifadelerini kullandı.

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Gıda sahtekarları kıymanın rengi, tadı ya da fiyatıyla oynayıp insanların hem sağlığına, hem de cebine göz dikmiş durumda. Bazı kasapların da talep edilen fiyata göre kıyma yapabildiği belirtildi.

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"O KADAR SOĞUDUM Kİ KASAPLIK MESLEĞİNİ BIRAKTIM"

Bir kasap "Para hırsı olduğu sürece her şeyi yapıyorlar." derken bir başka vatandaş da "O kadar o kişilerden soğudum ki kasaplık mesleğini bıraktım. Marketlerde çalıştım ben. Kokmuş kuzuyu içerisine katıp kıyma olarak köfte olarak hamburger olarak katıyorlardı." şeklinde konuştu.

Ortalama maliyetiyle kilosu en az 350-400 TL civarı olması gereken kıyma bazı yerlerde çok daha ucuza satılabiliyor. Bu da hastalıklara davetiye çıkarabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kasap kıyma
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