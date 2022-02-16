O kadar yaygın ki... Bu ağrıyı önlemeniz mümkün!

Halk arasında aft olarak bilinen ağız yaralarının ağrısı oldukça fazla olabilmektedir. Ağzın içerisinde çıkan bu yaraların rengi sarı ya da kırmızı renkte, ortası ise beyaz küçük lezyonlardan oluşur. Aftın tam olarak neden çıktığı bilinememektedir. Pek çok neden afta sebep olabilmektedir. Bu nedenler; darbe, ağız içini ısırma, gıdalara karşı hassasiyet, vitamin eksikliği, stres, ağız ve diş sağlığına dikkat etmeme, bazı hastalıklar ve hormonal değişimler olabilir. Genellikle 7-10 gün içerisinde iyileşen aftın tedavisi bazen uzun sürmektedir.

AFTI GEÇİRMEK İÇİN NE YAPILABİLİR?

• Tahriş edici, sıcak, baharatlı, acı ve asitli yiyecek/içeceklerden uzak durmak

• Vitamin ve mineral takviyesi almak

• Stresten uzak durmak

• Tuzlu ya da karbonatlı su ile gargara yapmak

• Yemeklerden önce aftın üzerine ağız için kullanılan anestezik krem sürmek

• Doktor kontrolünde antibiyotik kullanmak

AFT OLUŞMAMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

• Sert, kabuklu ve tahriş edici yiyeceklerden uzak durmak

• Ağız bakımına özen göstermek

• Düzenli olarak diş doktoruna gitmek

• Dengeli ve sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmak

• Sigara içmemek

• Diş ipi kullanmak

• Ağza tam oturmayan takma diş kullanmamak



