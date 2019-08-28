HABER

O kayınbirader tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 10:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta, yengesi Leyla Köse’yi(50) baltayla saldırırarak ağır yaralayan, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılan Savaş Orhan Köse,  yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

O kayınbirader tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, yengesi Leyla Köse’yi(50) baltayla saldırırarak ağır yaralayan, ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılan Savaş Orhan Köse, yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.
Geçen 18 Ağustos’ta Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde meydana gelen olayda, Leyla Köse'nin evine doğru yürüdüğü sırada yolu, kayıbiraderi Savaş Orhan Köse, tarafından kesildi. Aracıyla yolunu kestiği yengesine tekme ve baltayla saldıran kayınbirader, yakında bulunan ağabeyi Turgut Köse’nin gelmesiyle kaçtı. 3 çocuk annesi, hastaneye kaldırılırken, Savaş Orhan Köse şikayet üzerine gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Balta darbeleriyle yaralanan kolundan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ameliyat edilen ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Leyla Köse, tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Ancak kayınbiraderi Savaş Orhan Köse'nin aynı köyde yaşıyor olması nedeniyle kent merkezindeki kızının evine sığındı. Leyla Köse, kayınbiraderinin serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Evimiz yan yana. Bir süredir görüşmüyorduk. Bizi rahatsız ediyordu. İşi yok, çalışmıyor. Eşimle ben, şikayetçi olduk. Bana fiziksel ve cinsel tacizde bulunuyordu. Şikayet ettiğim de 'kanıtın var mı?' diyorlar. Bana bunu yapan kayınbiraderim elini kolu sallayarak geziyor. Sonum Emine Bulut gibi olacak. Psikolojim ve ruhsal durumum bozuldu. Bana bunu yapma yetkisini ona kim verdi? Savcı bırakıyor. Kadınların artık sesi duyulsun. Evime gidemiyorum. Kızımın evine sığındım” dedi.
HABERİN ARDINDAN TUTUKLANDI
DHA’nın Leyla Köse'nin dramını dile getiren dünkü haberinin ardından harekete geçen Çaycuma Başsavcılığı, Savaş Orhan Köse hakkında yakalama kararı çıkarttı. Jandarma tarafından tekrar gözaltına alınan Savaş Orhan Köse, sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Saldırganın tutuklanmasına sevindiğini söyleyen Leyla Köse, “Ben tutuklanmasına sevindim. Ama sevindiğim kadar korkularım ve endişelerim daha da arttı. Çünkü geride kalan, birlikte yaşadığı kadın, bana karşı çok öfkelendi. Bana bir şey yaptırmasından korkuyorum. Aileden bazı kişileri arayıp, davayı geri çekmemi, şikayetimden vazgeçmem için baskı yapıyorlar. Ben şikayetimden asla vazgeçmiyorum. Bu konuda da destek bekliyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI

O kayınbirader tutuklandıO kayınbirader tutuklandıO kayınbirader tutuklandıO kayınbirader tutuklandı

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
Tarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılarTarsus’ta kapalı semt pazarının mazgal ve demirlerini çaldılar
Adana’da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildiAdana’da "Bronz Bebek Lahdi" ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.