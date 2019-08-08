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O kaymakam tayin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

Denizli’de 15 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürülen Bursa’nın Gemlik İlçe Kaymakamı Kemal İnan tayin oldu.

O kaymakam tayin oldu

Denizli’de 15 yaşındaki oğlu bıçaklanarak öldürülen Bursa’nın Gemlik İlçe Kaymakamı Kemal İnan tayin oldu. İnan, İstanbul Avcılar kaymakamı olurken, Gemlik’e İzmir Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez’in geleceği öğrenildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.
Bir süredir Gemlik Kaymakamlığı görevini yürüten Kemal İnan, İstanbul Avcılar Kaymakamlığına atanırken, Gemlik Kaymakamlığına da İzmir Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez atandı.
26 Haziran tarihinde Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın oğulları Safa Akif İnan ve Ahmet Burak İnan bıçaklandı, diğer oğlu Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Hastaneye kaldırılan kaymakamın 3 çocuğundan 15 yaşındaki Safa Akif İnan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

O kaymakam tayin oldu

O kaymakam tayin oldu

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