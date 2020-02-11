HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O kent buz şehre döndü! Termometreler eksi 38’i gördü

O kent buz şehre döndü! Termometreler eksi 38’i gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Bazı illerde kent merkezlerinde kış aylarının etkisi fazla hissedilmese de Ardahan ve Adana'dan gelen fotoğraflar dondurucu soğukları gözler önüne serdi. Ardahan'da eksi 38 derece, Adana'da eksi 22 dereceye düşen hava sıcaklıkları iki kenti de adeta buz şehrine çevirdi.

Soğuk hava nedeniyle zor günler yaşayan iki kentte Sibirya soğukları hüküm sürüyor. Öyle ki insanlar caddelerde yürümekte bile zorlanıyor. Sokağa çıkanların kaşlarının ve kirpiklerinin buz tuttuğu kentlerde evdeki musluklardan akan sular dahi donuyor.

Musluktan akan su bile dondu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 23 dereceye kadar düşünce, musluktan akan su bile buz tuttu. Tufanbeyli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gece eksi 23 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlandı.
Hava çok soğuk olduğundan içme sularını buz tutmaması için açık bırakan vatandaşlar sabah kalktıklarında şok oldu. Havanın aşırı soğumasından dolayı açık bırakılan sular bile buz tutup sarkıt oluşmasına neden oldu.
Gün içerisinde hava sıcaklığının biraz yükselmesiyle erimeye başlayan çatıdaki karlardan akan sular da gece donunca ilginç görüntüler oluşturdu.
Çatılarda oluşan sarkıtlar nedeniyle belediye, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ya da geçerken dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece artacağı da öğrenildi.

ARDAHAN BUZ ŞEHRE DÖNDÜ!

ARDAHAN BUZ ŞEHRE DÖNDÜ!
Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle buz şehre dönen Ardahan’da nehirler ve dereler dondu.
İş yerlerin camlarının donduğu Ardahan’da sokakta yürüyen vatandaşların kaşları ve kirpikleri ise buz kesildi. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü ilde, insanlar caddelerde yürümekte zorluk çekiyor.
Meteorolojinin verilerine göre Ardahan il genelinde yaşanan en düşük sıcaklıklar: Ardahan’da eksi 22.5, Göle’de eksi 38, Çıldır’da eksi 30, Posof’ta eksi 18, Damal’da eksi 25 ve Hanak’ta eksi 25 derece oldu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ardahan kar kış

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

Erdoğan başkanlığındaki İdlib toplantısında kritik karar!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Dakikalar içinde sular altında kaldı! Bu anı görmek için...

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öfkeli taksici dükkan sahibi ve çalışanlarını böyle ezdi

Öfkeli taksici ortalığı birbirine kattı

Sevgililer günü için en romantik rotalar

Sevgililer günü için en romantik rotalar

Safranbolu kar yağışı sonrası büyüledi

Ağaç tünellerde kar güzelliği

Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada

Böyle patladı! O anlar saniye saniye kamerada

Babalarını cinsel istismarla suçlayan 3 kız kardeş konuştu

Babalarını cinsel istismarla suçlayan 3 kız kardeş konuştu

Adapazarı'nda 'mumya' gibi gezdiler! Sebebi ise...

'Mumya' gibi gezdiler! Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.