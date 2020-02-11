O kent buz şehre döndü! Termometreler eksi 38’i gördü

Soğuk hava nedeniyle zor günler yaşayan iki kentte Sibirya soğukları hüküm sürüyor. Öyle ki insanlar caddelerde yürümekte bile zorlanıyor. Sokağa çıkanların kaşlarının ve kirpiklerinin buz tuttuğu kentlerde evdeki musluklardan akan sular dahi donuyor.

Musluktan akan su bile dondu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 23 dereceye kadar düşünce, musluktan akan su bile buz tuttu. Tufanbeyli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün gece eksi 23 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlandı.

Hava çok soğuk olduğundan içme sularını buz tutmaması için açık bırakan vatandaşlar sabah kalktıklarında şok oldu. Havanın aşırı soğumasından dolayı açık bırakılan sular bile buz tutup sarkıt oluşmasına neden oldu.

Gün içerisinde hava sıcaklığının biraz yükselmesiyle erimeye başlayan çatıdaki karlardan akan sular da gece donunca ilginç görüntüler oluşturdu.

Çatılarda oluşan sarkıtlar nedeniyle belediye, vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ya da geçerken dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren 4 derece artacağı da öğrenildi.

ARDAHAN BUZ ŞEHRE DÖNDÜ! Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle buz şehre dönen Ardahan’da nehirler ve dereler dondu.

İş yerlerin camlarının donduğu Ardahan’da sokakta yürüyen vatandaşların kaşları ve kirpikleri ise buz kesildi. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü ilde, insanlar caddelerde yürümekte zorluk çekiyor.