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O kent yazı yaşıyor! Plajlar doldu taştı

24.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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O kent yazı yaşıyor! Plajlar doldu taştı

Termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Antalya'da sahiller doldu. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahile gelerek güneşlenip denize girdi. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişi maske takmadan mesafe kurallarını önemsemeden plajda zaman geçirdi.

Şubat ayında yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık, yaz aylarını aratmadı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahildeki kumların üstünde güneşin keyfini çıkarırken, bazıları ise sıcaklığı 17 derece olan denize girdi. Kimileri ise sahil bandında yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

SOSYAL MESAFE KURALLARINI UNUTTULAR

Kalabalıktakilerin çoğunun koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

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DHA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya
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