O kentte deprem hazırlığı! "Uzman görüşlerine göre Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının bir hamlede kırılması bekleniyor"

Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu, Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 2 bin 500 kişiye arama-kurtarma eğitimleri verildi, kamu binalarından numuneler alınarak yapı stoku elden geçirildi, depreme dayanıksız olanların kimisi yıkıldı kimisi güçlendirildi, yıkılan binalarda arama-kurtarma tatbikatları yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da imar planına esas jeolojik-jeoteknik mikro bölgeleme etüt çalışmaları başladı. Ayrıca Tunceli ile Erzincan bağlantısını sağlayan

depreme dayanıksız Mutu Köprüsü'nün yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

VALİDEN İNCELEME

Öte yandan il merkezi başta olmak üzere Ovacık, Pülümür, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde 12 konteyner kent kurulmasına karar verildi. 1122 konteynerin inşasında çalışmaların sonuna gelindi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 'Afetlerde bekleyen değil harekete geçen ol' sloganıyla kentte birçok eğitimler verildi ve kent merkezi ile 7 ilçede depreme müdahale ekipmanları ile çadırların bulunduğu konteynerler oluşturuldu. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kent merkezinde oluşturulan deprem müdahale konteynerlerini gezip, ekipmanlarını inceledi.

'KONTEYNER KENTLER OLUŞTURDUK'

Kenttin deprem gerçeği olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Uzman görüşlerine göre Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının bir hamlede kırılması bekleniyor. Biz de geldiğimiz günden beri ilimizi depreme hazırlamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu çerçevede ilimizin her yerinde jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarını tamamladık. İlimiz merkez ve ilçelerde konteyner kentler oluşturduk. Bu konteyner kentlerimizi hem bir dönüşüm için kullanıyoruz hem de 6 Şubat depremindeki hak sahiplerinin evlerini yıktığımızda yerleştirmek için kullanıyoruz. Buraları aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarını yıktığımız zaman personelin ikamet problemini çözmek için de kullanıyoruz. Tunceli merkez ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının performans analizlerini yaptırdık. Yıkılması gerekenleri yıkmaya devam ediyoruz. Yapılması gerekenler ile ilgili bakanlıklara teklifleri sunmaya gayret ediyoruz. Yine güçlendirme çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda emniyet ve jandarma personelinden istifade ederek 2 bin 500 kişiye arama-kurtarma eğitimi verdik. Bunun bir afet durumunda ilimize çok fayda getireceğini düşünüyoruz. Tunceli'yi arama-kurtarma okulu yapmak için gayretlerimiz de devam ediyor" dedi.

'ÇOK BÜYÜK TEVECCÜH GÖRDÜK'

'Afetlerde bekleyen değil harekete geçen ol' sloganı geliştirdiklerini ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Buna vatandaşlarımızın, üniversite gençliğimizin çok büyük teveccühünü gördük. Arama-kurtarmayla ilgili kulüp, gönüllü ve sivil toplum örgütü sayısı artmakta. Bugün, Tunceli ilimizin afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz önemli bir çalışmayı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afetlere hazırlıklı olmanın hayat kurtarmadaki kritik önemini bilerek, kurumlarımız ve gönüllülerimizle birlikte güçlü bir müdahale altyapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Tunceli İl Özel İdaresi bütçesi desteğiyle, afet ve acil durumlara hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak için toplam 864 bin maliyetle temin edilen ekipmanlar, bugün ilçelerimize sevk edilmek üzere yola çıkıyor. Bugün burada sergilenen afet müdahale konteyneri, deprem çalışmanın bir göstergesidir. Diğer konteynerler, içlerindeki ekipmanlarla birlikte TIR'lara yüklenmiş ve ilçelerimize sevk edilmek üzere hazır durumdadır. Sergilenen konteyner ise halkımıza tanıtım amacıyla meydanda kalacaktır. Hedefimiz, Tunceli ilimizi afetlere karşı daha dirençli, ekiplerimizi ise daha donanımlı hale getirmektir. Afetlere hazırlıklı bir Tunceli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'İKİ YILDIR DEPREMLE İLGİLİ EĞİTİM ALIYORUZ'

Munzur Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi, AFAD gönüllüsü Merve Kandemir ise şunları anlattı:

"Derslerde aldığım eğitimler dışında ilimizin verdiği gönüllülük eğitimlere katılıyorum. Bildiğiniz üzere deprem, ülkemiz için olası bir afet. İki yıldır depremle ilgili eğitim alıyoruz, gönüllülük eğitimlerine katılıyoruz. Bilinçlendirme amaçlı olan eğitimlerin hepsini teker teker katılarak insanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Diyarbakırlı olduğum için benim ilim de bir afet bölgesi olduğu için hem kendim adına hem de insanlar adına harekete geçirmek için, bilinçlendirmek için, bu eğitimleri almaya devam ediyorum."

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır