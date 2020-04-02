HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O kentte gece yarısı başlatıldı! Aracı olan herkesi kapsıyor

O kentte gece yarısı başlatıldı! Aracı olan herkesi kapsıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Tunceli'de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda araçlar için tek-çift plaka uygulamasına geçildi. Karara göre, araçlar tek-çift plaka numaralarına göre trafiğe çıkacak. İşte detaylar...

O kentte gece yarısı başlatıldı! Aracı olan herkesi kapsıyor

Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında toplanan Pandemi Kurulu’nun Korona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulamaya konulacak yeni kararları paylaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada; “İlimiz ve ilçelerinde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla araç cinslerine ve kullanım şekline bakılmaksızın hususi ve ticari araçlardan, plakasının son rakamı tek rakamla bitenlerin tek günlerde, çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir. 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 00:01’den 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 24:00’e kadar plakasının son rakamı çift olan araçlar, 03.04.2020 tarihi Cuma saat 00:01’den 03.04.2020 tarihi Cuma saat 24:00’e kadar plakasının son rakamı tek olan araçlar trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, ilimizden transit geçecek araçlar ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçlar kısıtlama dışındadır.İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımızdan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir"denildi.

Açıklamanın devamında," Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumunda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü Misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öteyandan çocukların toplu alış veriş alanlarına götürülmesinin yasaklandığı, ayrıca şehir dışından Tunceli’ye gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı duyuruldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
İzmir'de feci olay! Her satırı korkunç: Komşusunu öldürdü, intihar ettiİzmir'de feci olay! Her satırı korkunç: Komşusunu öldürdü, intihar etti
Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?Uzmanlar uyarıyor: Sağlık çalışanları virüsten ne kadar etkilenecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
plaka Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

AK Partili belediyeye müdahale edildi mi? Bakan Soylu açıkladı

Aşk iddiası! Yakın halleri olay oldu

Aşk iddiası! Yakın halleri olay oldu

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Türk futbolu koronavirüs sebebiyle ilk kaybını verdi

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

Kampanyada toplanan bağış miktarı açıklandı

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Bu kareler bu sabah çekildi! İşte İstanbul trafiği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

İstila etmişlerdi! Yüksekova'da şaşırtan görüntü

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Koronavirüs düşmanı! 15 gün sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uydu, oğlu için cep telefonundan kız istedi

Koronavirüs tedbirlerine uydu, cep telefonundan kız istedi

Koronavirüs genelgesini fırsat bildi! Torbacı berber yakayı ele verdi

40 santim açıktan girip... Fena basıldılar!

Uykusuzluk sorununa karşı 12 altın kural

Uykusuzlukla baş etmenin 12 etkili yöntemi

İzmir'de feci olay! Her satırı korkunç: Komşusunu öldürdü, intihar etti

İzmir'de feci olay! Her satırı korkunç: Komşusunu öldürdü, intihar etti

Koronavirüs denetim kuyruğu yön değiştirtti

Ankara'da virüs denetimi yön değiştirti

Erzurum nisanın ilk gününde kent beyaza büründü

Nisanın ilk gününde kent beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.