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O kentte sahiller yaz aylarını aratmıyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 17:20 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum'da sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, plajlara akın etti. 25 derece ölçülen hava sıcaklığını denize girerek değerlendiren onlarca kişi, güneşin keyfini sürdü.

O kentte sahiller yaz aylarını aratmıyor!

Son yılların en sıcak sonbaharını yaşayan Bodrum ve Türkiye’nin birçok kentinde Ekim ayı sıcaklık rekoru kırılmış, ilçe son
dönemlerin en sıcak Ekim ayını yaşamıştı. Bodrum’da Kasım ayı da sıcak geçiyor. Kasım ortaları yaklaşırken sahiller yaz aylarını aratmıyor. En yüksek hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derecenin üzerinde ölçülüyor.

KASIM AYINDA YAZI YAŞIYORLAR

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler ise hallerinden memnun. Kasım ayında denize giren vatandaşlar ise sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Kasım ayında yazı yaşıyorlar! Plajlar turistlere kaldıKasım ayında yazı yaşıyorlar! Plajlar turistlere kaldı

SICAKLIKLAR 25 DERECEYE ULAŞTI

Sahillerde az sayıda da olsa denize girenler, güneşlenenler ise dikkatlerden kaçmadı. İlçede hava sıcaklıklarının hafta boyunca 25 derece dolaylarında olması bekleniyor.

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İHA

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