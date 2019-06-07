HABER

O kentte su parkları doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinde sıcak havada serinlemek İzmirliler, Balçova'da bulunan su parkına, çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmeye çalışanlar da Kültürpark'taki lunaparka akın etti.

Ramazan Bayramı tatilinde sahil beldelerine gidemeyen İzmirliler'in bir kısmı sıcak havada serinlemek için Balçova'da bulunan su parkını tercih etti. Büyükler su kaydıraklarından kayıp, havuzlarda serinlerken, çocuklar da çocuk havuzunda yüzdü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden bu yana kalabalık grupların geldiği su parkı çok sayıda kişiyi ağırladı.

Havalar birden ısınınca ilginin arttığını belirten Balçova Su Parkı Genel Müdürü Hüseyin Karaman, "Tesisimiz aynı anda 3 bin 500- 4 bin kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. İzmir'den başka yerlere tatile gidemeyenler, su parkımızı tercih ediyor. Çeşitli animasyon gösterilerimiz, 22 adet su kaydırağımız var. İnsanları bir an olsun boş bırakmak istemiyoruz. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden eğlence olanakları sağlıyoruz. Öğlene kadar 500-600 kişi giriş yapıyor. Gün sonunda bine yaklaşıyor. Bu sene güvenlik konusuna daha çok önem verdik. Kaydıraklara çıkan basamaklarını yeniledik. Güvenlik görevlisi ve cankurtaran sayısını artırdık. Vatandaşlar rahatlıkla burayı tercih edebilirler" dedi.
Su parkına İzmir'in Çiğli ilçesinden ailesi ile eğlenmeye gelen Sinem Aladağ, "Bence denizde yüzmektense su kaydıraklarında eğlenmek daha güzel. Buraya ilk defa geliyorum, daha önce adını duymuştum. Çok güzel, çok eğlendim. Havalar ısınınca serinlemek istedik ve burada sezonu açtık" diye konuştu.
Su kaydıraklarında arkadaşları ile eğlenceli vakit geçiren Güzide Karakaş ise, "Bayram tatili için İstanbul'dan buraya ailemin yanına gelmişken kız kardeşim ve arkadaşlarımla eğlenmek için su parkına geldim. Tesis olarak sevdiğim bir yer ve aile olarak geldiğimizde de sorun yaşamıyoruz. Bu nedenle burayı tercih ettik. Bugün çok eğlendik, kalabalık arkadaş grupları ile de gelinebilecek bir yer" dedi.

LUNAPARKTA EĞLENDİLER

LUNAPARKTA EĞLENDİLER
İzmirliler'in bir kısmı da eğlenmek için Kültürpark'ta bulunan lunaparka akın etti. Bayram harçlıklarını alan çocuklar lunaparka koşup, birbirinden heyecanlı oyuncaklara binerek eğlencenin tadını çıkardı. Aileleri da çocuklara eşlik etti. (DHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir su parkı Lunapark

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar

Boğaz'da hareketli anlar! Sahil güvenlik devreye girdi

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Denizde kulaç atacak yer kalmadı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbullular oraya akın etti

İstanbullular oraya akın etti

Gören telefonuna sarılıyor

Gören telefonuna sarılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.