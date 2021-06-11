O kilolardan eser kalmadı! İclal Aydın son haliyle adeta düşman çatlattı!

İki Aile, Sıcak Saatler ve Vizontele gibi başarılı yapıtlarda rol alan oyuncu İclal Aydın, verdiği kilolar ile gündeme geldi. Son zamanlarda başı fazla kiloları ile dertte olan ünlü oyuncu sıkı bir diyet programına girerek iğne ipliğe döndü. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken başarılı oyuncu fıt görüntüsü ile genç kızlara taş çıkarttı. İşte ünlü oyuncunun muhteşem değişimi...

İclal Aydın fıt görüntüsü ile tırnak ısırttı!

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan 'Egenin Hamsisi' adlı dizi rol alarak ekranlara gelen oyuncu İclal Aydın adlı kilolar ile dikkat çelmişti.

Fazla kiloları ile gündem olmuştu Başarılı oyuncu ve yazar bir açıklamasında o dönem kullandığı bazı ilaçlardan dolayı kısa sürede bu kiloları aldığını ifade etmişti.

'3 aylık sıkı bir diyet yaptım' Aldığı kilolar ile magazin gündeminde yer eden ünlü oyuncu 3 aylık sıkı bir diyet programı yaparak eski formuna geri kavuştu.

Son haliyle göz kamaştırdı Sosyal medya hesabından bir anda fıt halini hayranları ile paylaşan Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı.

Hiç pes etmedi Kısa süre içinde verdiği kilolar ile göz kamaştıran Aydın, hiç pes etmediğini ve diyetini hep sıkı tuttuğunu belirtmişti.

Birçok başarılı dizi ve filmde rol olan başarılı oyuncu aynı zamanda başarılı bir yazardır.

Aynı zamanda başarılı bir yazar Geçtiğimiz hafta yazar kimliği ile sevenleri ile bir imza gününde buluşan Aydın, heyecanını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dile getirdi.