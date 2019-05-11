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O kitaplar Samsun’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği’nin 100.

O kitaplar Samsun’da

Samsun Valiliği’nin 100. Yıl Koordinasyon Merkezi, Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımının yakıldığı günün 100. yılı anısına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile yaptığı yazışmalar olumlu sonuçlandı ve Atatürk’ün Samsun’u 4. ziyaretlerinde okuduğu kitapların Samsun’a getirilmesini sağladı.

Amasya’da muhafaza ediliyordu
19 Mayıs 1919’un 100. yılı kutlamaları, hayata geçirilen çeşitli etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında Samsun’u 4. kez ziyaretlerinde Gazi Halk Kütüphanesi’nden okumak için istediği ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi’nde muhafaza edildiği tespit edilen “Cihan Tarihinin Umumi Hatları”, “Büyük Adamlar Serisi” ve “Tarihte Güzel Kadınlar” adlı üç kitap Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi’nin girişimleri ile Samsun Gazi Müzesi’ne getirildi. Kitaplar, 19 Mayıs’ta Samsun halkının ziyaretine açılacak.

Kitaplar, İl Kültür ve Turizm Müdürü’ne teslim edildi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı kapsamında Samsun’daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yapmayı planladığı etkinlikler takvim çerçevesinde hayata geçirilirken, üretilen projelerle de yurt içi ve yurt dışında da kutlamalar devam ediyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında Samsun’u 4. kez ziyaretlerinde Gazi Halk Kütüphanesi’nden okumak için istediği ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Amasya Yazma Eserler Kütüphanesinde muhafaza edildiği tespit edilen “Cihan Tarihinin Umumi Hatları”, “Büyük Adamlar Serisi” ve “Tarihte Güzel Kadınlar” adlı üç kitap Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi’nin girişimleri ile Samsun Gazi Müzesi’ne getirildi. Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal’a teslim edilen Osmanlıca yazılı orijinal eserler, Samsunluların ziyaretine açılacak.

Vali, müzede incelemelerde bulundu
Vali Kaymak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı tarihlerde Samsun’a gerçekleştirdiği ziyaretlerinde kaldığı ve günümüzde müze olarak kullanılan Gazi Müzesi’ni ziyaret ederek, Atatürk’ün kullanmış olduğu eşyaların yanı sıra, yatak odası, dinlenme odası ve çalışma odasında da incelemelerde bulundu. Atatürk’ün Gazi Müzesi’nde sergilenen keten yazlık ceket ve pantolonunu inceleyen Vali Kaymak, keten ve kenevirden üretilen elbiselerin sağlıklı olduğunu belirterek, günümüzde de üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

O kitaplar Samsun’da

O kitaplar Samsun’da

O kitaplar Samsun’da

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