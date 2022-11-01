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"O Kız" dizisine yakışıklı oyuncu dahil oldu

01.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan "O Kız" dizisine yakışıklı oyuncu dahil oldu. Erkan Petekkaya'nın başrol oynadığı dizi yeni transferle daha da şahlanacak.

"O Kız" dizisine yakışıklı oyuncu dahil oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Erkan Petekkaya'lı "O Kız" dizisine flaş bir isim katıldı. Content House imzalı diziyi Sırma Yanık yazıyor ve Deniz Yılmaz Şayir ve Aslı Kızıltuğ yönetiyor. Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma) gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu Ali Öner “O Kız” dizisinin kadrosuna katıldı. Doruk karakteriyle ekibe dahil olan Öner, hikayedeki dengeleri değiştirecek.

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