"O Kız" dizisine yakışıklı oyuncu dahil oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Erkan Petekkaya'lı "O Kız" dizisine flaş bir isim katıldı. Content House imzalı diziyi Sırma Yanık yazıyor ve Deniz Yılmaz Şayir ve Aslı Kızıltuğ yönetiyor. Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma) gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yakışıklı oyuncu Ali Öner “O Kız” dizisinin kadrosuna katıldı. Doruk karakteriyle ekibe dahil olan Öner, hikayedeki dengeleri değiştirecek.

