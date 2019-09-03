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O komutan görevi devraldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

ERZURUM Jandarma Bölge Komutanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı.

O komutan görevi devraldı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Jandarma Bölge Komutanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, görevini Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Erzurum'a tayin edilen Tuğgeneral Semih Okyar'a devretti. Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'na hizmetleri için teşekkür eden Vali Okay Memiş, Tuğgeneral Semih Okyar için ise "Kendisi FETÖ'cüleri menfezde yakalayan komutanlarımızdan biridir" ifadesini kullandı.
Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı bahçesindeki devir-teslim törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri katıldı. Törende Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, görevi Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'na tayin edilen Tuğgeneral Semih Okyar'a teslim etti.
Erzurum'a veda eden Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, uyum içerisinde bir çalışma yaptıklarını söyledi. Hacıoğlu,"Bizim bütün mülki makamlarımız, adli makamlarımız belki de gezdiğimiz yerlerin içerisinde en iyi şekilde, bir arada, kardeşçe ve beraberce uyum içinde çalışıyorlar. Tabi bu uyum içerisinde çalışmak hizmete de yansıdı. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Görevi devralan Tuğgeneral Semih Okyar, 33 yıl önce teğmen olarak Erzurum'a staja geldiğini hatırlattı. Okyar, "Değerli kardeşim, silah arkadaşım, komutanım, Ahmet Paşa'mdan bu görevi devralmanın onurunu yaşıyorum. Burada yapmış olduğu hizmet yarışındaki çalışmalarını aynı şekilde devam ettireceğime söz veriyorum. Yabancı olmadığı bir bölgeye gidiyor. Gittiği her yere öncelikle neşeyi sonra karşılıklı iş birliği ve sevgi götüren bir kardeşimiz, komutanımız. Dualarımız Ahmet Paşa'mla olacak" diye konuştu.
Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'na hizmetleri için teşkkür eden Vali Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Semih Okyar'ın geçmişte önemli başarılara imza attığını ifade etti. Memiş, şunları söyledi:
"Paşam çok değerli bir komutanımız. Kendisi FETÖ'cüleri menfezde yakalayan komutanlarımızdan biridir. Başarıları kulağımıza kadar geldi. Tecrübesiyle güzel işler yapacağız. Hayırlı görevler diliyorum."

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