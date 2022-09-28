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O konuşması nedeniyle 20 yıl hapis verilmişti! Dünyaca ünlü manken ülkesinden kaçtı

28.09.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik yarışmasındaki konuşması nedeniyle, Myanmar askeri yönetimi tarafından 20 yıl hapsi istenen dünyaca ünlü Myanmarlı manken Thaw Nandar Aung, Kanada'ya iltica etti. Öte yandan manken Aung’un Kanada’da hangi şehre gittiği ise bilinmiyor. İşte haberin detayları...

O konuşması nedeniyle 20 yıl hapis verilmişti! Dünyaca ünlü manken ülkesinden kaçtı

Moda dünyasında "Han Lay" ismi ile bilinen Myanmarlı manken Thaw Nandar Aung, Kanada’ya iltica etti.

Kanada resmi haber ajansı CP’nin haberine göre, Thaw Nandar Aung, 21 Eylül'de gittiği Vietnam’dan Tayland’a geçmek isterken "seyahat belgesindeki sorun" gerekçesiyle ülkeye alınmadı.

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Tayland’ın başkenti Bangkok Havalimanı'nda mahsur kalan Aung, Myanmar'a geri gönderilmemek için BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) temsilcileriyle görüştü.

Aung, Myanmar’a dönmesi halinde ülkenin askeri hükümeti tarafından tutuklanmaktan korktuğunu bildirdi.

Bunun üzerine Bangok’taki Kanada Büyükelçiliği, Myanmar'daki askeri cuntaya karşı muhalif faaliyetleriyle bilinen manken Aung'a siyasi sığınma hakkı verdi.

Aung, Bangkok'un Suvarnabhumi Havalimanı'ndan Kanada’ya gitmek üzere ayrıldı.

Manken Aung’un Kanada’da hangi şehre gittiği bilinmiyor.

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"GİTTİĞİM HER YERDE MYANMAR İÇİN SESİMİ YÜKSELTTİM"

Aung, uçuş öncesi Radio Free Asia'ya yaptığı açıklamada, Tayland'daki Kanada Büyükelçiliğinin tanıdığı siyasi sığınma hakkı ile Kanada'ya gideceğini söyledi.

Aung, “Gittiğim her yerde Myanmar için sesimi yükselttim. Kanada benim için güvenli bir yer olduğundan, bu konuda konuşmak için daha fazla fırsatım olacak. Bildiğiniz gibi Kanada'da büyük bir Myanmar topluluğu var. Bu yüzden onların yardımıyla Myanmar için mücadeleyi sürdürebileceğime eminim." ifadelerini kullandı.

GÜZELLİK YARIŞMASINDAKİ KONUŞMASI NEDENİYLE 20 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Thaw Nandar Aung, geçen yıl Bangkok'ta düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında çıktığı sahnede ülkesinin askeri yöneticilerini kınamış, onları barışçıl protestoları bastırmak ve güçlerini kötüye kullanmakla suçlamıştı.

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Aung, askeri cuntaya karşı yaptığı bu konuşma nedeniyle 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Myanmar ordusu, Şubat 2021'de gerçekleştirdiği darbe ile iktidarı ele geçirmiş ve askeri yönetime yönelik yaygın muhalefeti ağır bir şekilde bastırmıştı.

Myanmar askeri cuntası, sanatçılar ve diğer ünlüler de dahil olmak üzere kendisini eleştirenleri, üç yıl hapis cezasından ölüme kadar değişen cezalara çarptırmıştı.​​​​​​​ (AA)

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Manken Myanmar
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