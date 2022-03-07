HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O konuşmaya hazırlanıyorlar! Resmi işler askıya alınacak... Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek

O konuşmaya hazırlanıyorlar! Resmi işler askıya alınacak... Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek

07.03.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yapacağı açıklamalar da merakla takip ediliyor. Son olarak Zelenskiy'nin, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edeceği öğrenildi. Görüşmenin saati de belli olurken Zelenskiy'nin hitabı sebebiyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ifade edildi.

O konuşmaya hazırlanıyorlar! Resmi işler askıya alınacak... Zelenskiy İngiltere parlamentosuna hitap edecek

Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’den yarın yerel saatle 17.00’de videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.

PARLAMENTODAKİ RESMİ İŞLER ASKIYA ALINACAK

Zelenskiy’nin hitabı nedeniyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ve hitapta soru-cevap bölümü olmayacağı ifade edildi. Zelenskiy’nin konuşmasının Ukraynaca olacağı ve İngilizceye simultane çeviri yapılacağı açıklandı. Milletvekillerinin Zelenskiy’nin hitabını izleyebilmeleri için meclis salonuna ekranlar kurulacağı aktarıldı.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Konuyla ilgili açıklama yapan Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle, "Her parlamenter, bizimle Ukrayna’dan canlı olarak konuşacak olan devlet başkanından doğrudan haber almak istiyor. Bu nedenle bu, parlamento için önemli bir fırsat” dedi. (İHA)

Merakla beklenen müzakere sona erdi! Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadıMerakla beklenen müzakere sona erdi! Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrol noktasında durduruldu: Sonu sürprizle bittiKontrol noktasında durduruldu: Sonu sürprizle bitti
ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."
Kritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilkKritik Venezuela hamlesi! Rusya tehdidi ABD'ye bunu da yaptırdı: 2019'dan bu yana bir ilk
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine zam geldi

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Rusya-Ukrayna görüşmesi 4 saat sürdü, istenilen sonuç çıkmadı

Kadın kılığında kaçarken yakalandı! 'Kahramanı tanıyın'

Kadın kılığında kaçarken yakalandı! 'Kahramanı tanıyın'

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.